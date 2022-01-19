Ризики втечі Порошенка великі, – Лещенко про запобіжний захід п'ятому президенту

Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Водночас суддя фактично визнав, що підозра є обґрунтованою.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, п'ятий президент може спробувати порушити ухвалені рішенням суду зобов'язання.

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Порошенко може втекти, – Лещенко

"Суддя визнав, що підозра вручена й обґрунтована, тому що він обрав запобіжний захід у цій справі", – сказав Сергій Лещенко.

Водночас суддя, за словами журналіста, керувався тим, що нібито ризики втечі або впливу на свідків Порошенка є мінімальними, тому й обрав такий запобіжний захід.

З цим я не згоден, тому що ризики втечі Порошенка достатньо великі, він втікав вже по цій справі. У грудні він кричав на водія "поїхали" в аеропорт і виїхав з України. Сергій Лещенко Журналіст, народний депутат VIII скликання

"Саме в цій частині я вважаю дії судді неадекватними, але він визнав підозру. Це факт", – сказав колишній народний депутат.

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Запобіжний захід Порошенку: коротко