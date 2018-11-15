Різке зростання екологічного податку змусить вітчизняні виробництва знизити темпи роботи

Законопроект, що збільшує плату за викиди СО2 одразу в 25 разів, негативно вплине на економіку України. Тим більше, що підвищення протягом трьох-чотирьох років зросте до 75 разів.

Про це повідомив в ефірі "112 Україна" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За словами Каленкова, подібних різких підвищень немає в світовій практиці.

"Природно, це буде мати величезний негативний вплив на економіку підприємств і на економіку країни. І проблема навіть у текстовці того факту, який ми обговорюємо. Не може у 25 разів одноразово підвищуватися ставка податку, яке б не було базове оподаткування. У жодній країні такого не відбувається. Тим більше ми говоримо, що це буде перший рік. Потім вона буде ще зростати, і протягом 3-4 років вона зросте в 75 разів", – повідомив Каленков.

За словами експерта, лише підприємства гірничо-металургійного комплексу понесуть додаткові витрати в кілька сотень мільйонів гривень, що призведе до зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світових ринках через високу собівартість.

"Всього підприємства гірничо-металургійного комплексу понесуть додаткові витрати в кілька сотень мільйонів гривень. Поряд з іншими проблемами, з якими ми стикаємося, це і тарифи, і проблеми з логістикою, і так далі, і так далі, протекціоністські заходи інших держав – це все лягає в скарбничку, яка змушує підприємство менше робити просто тому, що вони не можуть конкурувати у своїй собівартості", – заявив Каленков.

Також, за словами експерта, існує ризик, що зібрані кошти будуть спрямовані не на екологічні заходи.

"Найголовніше – це ті гроші, що забирає держава у бюджет. Які будуть витрачені, напевно, можу припустити, що на ті ініціативи, які пов'язані в тому чи іншому плані з виборами, вони могли бути витрачені ефективно. В тому числі на екологічні заходи", – повідомив Каленков.