Різні санкції можуть бути, – Корнієнко про ймовірну політичну відповідальність для Трухіна

Якщо доведуть причетність нардепа від "Слуги Народу" Олександра Трухіна до ДТП у Києві, його чекатиме політична відповідальність. Санкції можуть бути різні.

Якщо будуть факти про нетверезий стан Трухіна за кермом, почнуть обговорення. Про це розповів керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо

Яка політична відповідальність може чекати Трухіна

За словами Корнієнка, у партії були різні випадки.

Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути,

– сказав політик.

Зауважимо, Корнієнко не розповів, чи говорив з Трухіним про скандальну ДТП. Натомість нардеп рекомендує чекати офіційного повідомлення від Нацполіції.

Що треба знати про ДТП з Трухіним