Різні санкції можуть бути, – Корнієнко про ймовірну політичну відповідальність для Трухіна
31 серпня 2021 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Якщо доведуть причетність нардепа від "Слуги Народу" Олександра Трухіна до ДТП у Києві, його чекатиме політична відповідальність. Санкції можуть бути різні.
Якщо будуть факти про нетверезий стан Трухіна за кермом, почнуть обговорення. Про це розповів керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Важливо ДТП за участю нардепа Трухіна: все що відомо
Яка політична відповідальність може чекати Трухіна
За словами Корнієнка, у партії були різні випадки.
Хтось виходив з фракції, когось знімали з посади керівника обласного осередку, когось із партії виключали. Різні санкції можуть бути,
– сказав політик.
Зауважимо, Корнієнко не розповів, чи говорив з Трухіним про скандальну ДТП. Натомість нардеп рекомендує чекати офіційного повідомлення від Нацполіції.
Що треба знати про ДТП з Трухіним
- У Дарницькому районі Києва 23 серпня автомобіль Audi врізався у Ford. В останньому їхав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Унаслідок зіткнення Ford відкинуло і він влетів у Daewoo, в якому були діти.
- Через ДТП постраждали 6 людей: Лучано Лучі з помічником Романом Лишнем та діти з третього авто.
- Очевидці стверджують, що за кермом Audi був нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. За словами свідків, чиновник був у стані алкогольного сп'яніння.
- Щоправда, ЗМІ писали, нібито у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував ДТП лише 31 серпня. Він зазначив, що поліція встановить, хто був за кермом, далі справа, ймовірно, піде до ДБР.