Разом з обслугою: розвідники показали, як спалили російську РЛС в біля кордону

Українські спецпризначенці завдали удару по російській радіолокаційній станції. Внаслідок ураження вона вийшла з ладу. Крім того, під прицілом був особовий склад ворога.

13 лютого 2024 року група ГУР МО України "Гуси-9" виконала успішну операцію проти ворожої РЛС "Каста-2Е2", розташованої біля українсько-російського кордону. Також розвідники опублікували відео, на якому видно ліквідацію.

Дивіться також Росіяни сунуть біля Кринків, Бахмута та Мар'їнки – ситуація контрольована: карта боїв 15 лютого

Удар по РЛС "Каста-2Е2" росіян

"Каста-2Е2" – це мобільна радіолокаційна станція, яка забезпечує контроль повітряного простору та виявлення повітряних цілей на відстані до 150 кілометрів. Її знищення позбавляє ворога можливості моніторингу важливих регіонів.

Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат,

– заявили в Головному управлінні розвідки.

Радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" до моменту ураження здійснював моніторинг повітряного простору над Харківською та Сумською областями України, а також над прикордонними регіонами Росії. Втрати обслуги РЛС та її виведення з ладу є чітким сигналом про високу ефективність української розвідки.

, цей удар значно знижує потенціал противника у веденні повітряної розвідки. Водночас він підвищує безпеку наших територій.

Операція групи "Гуси-9" є прикладом високої кваліфікації та мужності, зокрема, нашої розвідки, яка продовжує з іншими підрозділами відстоювати суверенітет та територіальну цілісність країни.

Більше про втрати окупантів

Сили оборони продовжує демонструвати свою здатність ефективно протистояти агресору. Цим, з-поміж іншого, вони зміцнюють позиції України на міжнародній арені.