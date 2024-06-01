Не лише в Криму: радіолокаційну станцію "Небо" вразили ще й у Луганську, – ЗМІ

В окупованому Луганську ЗСУ 28 травня уразили радіолокаційну станцію "Небо". Такого висновку дійшла OSINT-спільнота "Кіберборошно", проаналізувавши відео та фото з місця удару.

Спільнота "Кіберборошно" зіставила відеокадри з формою командної машини РЛС "Небо" та дійшла висновку, що це саме вона. Супутникові знімки, зроблені після удару, також підтверджують наявність елементів комплексу "Небо" на аеродромі.

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Що вдалося знайти журналістам

OSINT-спільнота підтвердила теорію про те, що у поблизу Луганська було знищено російську РЛС "Небо".

Проаналізувавши знімки Луганського аеродрому за 28 травня, ми дійшли до висновку, що імовірно були пошкоджені складові 55Ж6М "Небо-М", а саме РЛМ-М радар та РЛМ-Д радар,

– написали вони.

Що знайшли дослідники / Фото "Кіберборошна"

Додатково, під час аналізу супутникових знімків, було виявлено нову споруду на території льотного училища. Ця будівля має незвичайну форму і, ймовірно, є ангаром для машин зі складу РЛС.

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