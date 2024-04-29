Захищає важливі стаціонарні об'єкти: що відомо про РЛС "Репейник", яку використовують росіяни

Росіяни заявляють, що "Репейник" може виявляти дрони на відстані до 15 кілометрів і супроводжувати 256 цілей одночасно. Проте, реальні характеристики новітньої російської РЛС можуть виявитися значно меншими.

Зазначається, що "Репейник" використовується для захисту важливих об'єктів у прифронтовій зоні. Також нагадаємо, що нещодавно одну з таких РЛС вдалося знищити бійцям ГУР. Найцікавіше, що її вдалося знищити безпілотником.

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На що здатна РЛС "Репейник"

За заявами російських джерел, "Репейник" може виявляти безпілотники на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів, а також супроводжувати до 256 цілей одночасно. Поставки до російської армії поалися лише у 2022 році.

Проте, оцінки експертів, зокрема Сергія Флеша, свідчать про більш обмежені можливості "Репейника". Він вказує на те, що новітня РЛС має дальність виявлення дронів лише до 2 – 3 кілометрів.

Росіяни заявляють, що "Репейник" може працювати до 8 годин від зовнішнього джерела живлення, при цьому може бути розгорнутий в робоче положення лише за 5 хвилин. Її вага складає 25,5 кілограма. Також відомо, що одна така станція коштує 100 тисяч доларів.

РЛС "Репейник" / Фото російських ЗМІ

У виданні підмітили, що найімовірніше, виробництво новітніх РЛС не є масовим. Тому, застосування "Репейника" обмежується захистом важливих стаціонарних об’єктів у прифронтовій зоні.

Також зазначається, що з огляду на низьку щільність розміщення "Репейників" на фронті, важко сказати, наскільки ефективно російські окупанти використовують ці радари для протидії безпілотникам. Ймовірно, факт наявності такого обладнання має скоріше символічне значення, ніж реальну технічну перевагу.

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