В РНБО говорили про оборонно-промисловий комплекс України: раніше провели його огляд

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Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося в четвер, 15 квітня. На ньому обговорили, зокрема, оборонно-промисловий комплекс.

Джерело:

пресслужба РНБО

З відповідним звітом на засіданні РНБО виступив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Він розповів про результати проведення огляду ОПК України.

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Про які саме результати відзвітував Уруський

  • Оцінили рівень інституційної сформованості системи управління ОПК і стан його ресурсного забезпечення.
  • Враховуючи актуальні воєнно-політичні загрози та виклики, визначили спроможність та готовність ОПК до задоволення потреб сектору безпеки та оборони. Мовиться про озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку.

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Воєнно-політичні загрози та виклики перед Україною: головне

  • Москва почала активно стягувати свої війська та техніку до кордонів України та на територію окупованого Криму. У мережі оприлюднили безліч відео, які підтверджують це.
  • За інформацією розвідки Міноборони, до 20 квітня 2021 року держава-окупант перекине 110 тисяч військових.
  • Крім того, Кремль активно працює на інформаційному фронті, поширюючи фейки про загострення ситуації зі сторони Києва.
  • Міжнародна спільнота підтримує Україну та закликає Росію припинити ескалацію конфлікту.

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