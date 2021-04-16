В РНБО говорили про оборонно-промисловий комплекс України: раніше провели його огляд

Чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулося в четвер, 15 квітня. На ньому обговорили, зокрема, оборонно-промисловий комплекс.
Джерело:пресслужба РНБО
З відповідним звітом на засіданні РНБО виступив міністр стратегічних галузей промисловості Олег Уруський. Він розповів про результати проведення огляду ОПК України.
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Про які саме результати відзвітував Уруський
- Оцінили рівень інституційної сформованості системи управління ОПК і стан його ресурсного забезпечення.
- Враховуючи актуальні воєнно-політичні загрози та виклики, визначили спроможність та готовність ОПК до задоволення потреб сектору безпеки та оборони. Мовиться про озброєння, боєприпаси, військову та спеціальну техніку.
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Російська армія біля кордону з Україною / Інфографіка 24 каналу