РНБО може ввести воєнний стан в Україні, – ЗМІ

Під час засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке відбудеться 21 лютого, в Україні можуть запровадити воєнний стан. Засідання має початися о 20:00.

Як розповів український журналіст Сергій Лещенко, воєнний стан може обмежитися територіями Донецької та Луганської областей.

Важливо Зеленський скликав позачергове засідання РНБО

Зауважимо, що порядок денний позачергового засідання РНБО 21 лютого ще невідомий. Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук раніше висловив сподівання, що до воєнного стану не дійде. Він нагадав, що Рада вводить воєнний стан лише після того, як відповідний указ підпише президент.

Чому Зеленський скликає РНБО

Причиною цього стали заяви, які пролунали на засіданні Радбезу Росії. Під час нього очільник Кремля обговорював "легітимізацію" бойовиків. На засіданні лунали навіть заяви про "приєднання Донбасу" до складу Росії.

Згодом Володимир Путін поінформував німецького канцлера Олафа Шольца та французького президента Еммануеля Макрона, що найближчим часом таки збирається підписати указ про визнання "ДНР" та "ЛНР". Шольц і Макрон висловили розчарування таким розвитком подій.

Що таке воєнний стан та що він передбачає

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу. Воєнний стан передбачає надання відповідним органам державної влади повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини.

За виняткових обставин воєнний стан застосовують для відновлення порядку в країні та збереження цивільної форми врядування, або для об'єднання людей у випадку військового вторгнення іншою країною.

Запровадження відбувається у кілька етапів

Рада національної безпеки і оборони України подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту. Президент видає указ про введення воєнного стану. Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента. Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.

Що варто знати про воєнний стан: дивіться відео