РНБО поки не розглядала введення санкцій проти телеканалу "НАШ", – Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що Рада національної безпеки й оборони поки не розглядала запровадження санкцій проти проросійського телеканалу "НАШ".

Про це глава Верховної Ради України повідомив журналістам і представникам ЗМІ у Києві 7 лютого.

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Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "НАШ" – 24 канал) на РНБО. Розглядатиметься – ухвалюватимемо рішення,

– сказав Руслан Стефанчук.

Раніше українські засоби масової інформації писали, що СБУ готує документи для внесення до санкційного списку телеканалу "НАШ", який пов'язують з проросійським політиком Мураєвим.

Зазначалося, що Служба безпеки фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі.

Скандали з каналом "НАШ": що відомо

Нацради з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла телеканал "НАШ".

Ресурс декілька разів отримував штрафи, однак не виправляв своїх помилок. Через це у вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії каналу.

Відеохостинг YouTube у листопаді 2021 року частково заблокував проросійський канал "НАШ".

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