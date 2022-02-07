РНБО поки не розглядала введення санкцій проти телеканалу "НАШ", – Стефанчук
Джерело:Інтерфакс-Україна
Руслан Стефанчук заявив, що Рада національної безпеки й оборони поки не розглядала запровадження санкцій проти проросійського телеканалу "НАШ".
Про це глава Верховної Ради України повідомив журналістам і представникам ЗМІ у Києві 7 лютого.
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Не розглядалося (питання санкцій проти телеканалу "НАШ" – 24 канал) на РНБО. Розглядатиметься – ухвалюватимемо рішення,
– сказав Руслан Стефанчук.
Раніше українські засоби масової інформації писали, що СБУ готує документи для внесення до санкційного списку телеканалу "НАШ", який пов'язують з проросійським політиком Мураєвим.
Зазначалося, що Служба безпеки фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі.Зверніть увагу! На сайті президента зареєстрували петицію з проханням до Володимира Зеленського ініціювати на засіданні РНБО санкції проти скандального каналу "НАШ".
Активіст Сергій Стерненко вказав, що глава держави не дав відповідь. Згідно із законом України, у президента на це було 10 днів, однак минуло вже набагато більше часу.
Скандали з каналом "НАШ": що відомо
- Нацради з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла телеканал "НАШ".
- Ресурс декілька разів отримував штрафи, однак не виправляв своїх помилок. Через це у вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання ліцензії каналу.
- Відеохостинг YouTube у листопаді 2021 року частково заблокував проросійський канал "НАШ".