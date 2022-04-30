У РНБО попередили про провокації окупантів під час поминальних днів в Україні
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські військові можуть здійснювати нові провокації під час поминальних днів в Україні. Українців попереджають не нехтувати тривогами, оскільки існує ризик ракетних ударів.
Українцям радять утриматися від масових скупчень
Про можливі провокації окупантів попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Там нагадали, що російські військові не припиняли обстріли навіть на Великдень та завдавали ракетних ударів.
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Через можливі провокації з боку російської армії у поминальні дні українцям рекомендують:
- утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
- у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
Що таке Радониця
В українців Радониця – це другий тиждень після Великодня, який є поминальним за померлими родичами.
У цьому року Радониця припадає на 3 травня, проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні.
Тому проводи у різних куточках України будуть відбуватися з 30-го квітня.
Росіяни обстрілюють Україну попри релігійні свята
- Російська влада відмовилася від припинення вогню на період великодніх свят. У суботу, 23-го квітня, війська агресора обстріляли ракетами багатоповерхівку в Одесі.
- Окрім того, на Великдень російські окупанти обстріляли Ізюмський район, що в Харківській області. Разом з тим, великодня ніч була неспокійною у декількох регіонах України.
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