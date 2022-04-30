У РНБО попередили про провокації окупантів під час поминальних днів в Україні

30 квітня 2022 , 09:46
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

Російські військові можуть здійснювати нові провокації під час поминальних днів в Україні. Українців попереджають не нехтувати тривогами, оскільки існує ризик ракетних ударів.

Українцям радять утриматися від масових скупчень

Про можливі провокації окупантів попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Там нагадали, що російські військові не припиняли обстріли навіть на Великдень та завдавали ракетних ударів.

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Через можливі провокації з боку російської армії у поминальні дні українцям рекомендують:

  • утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах;
  • у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Що таке Радониця

В українців Радониця – це другий тиждень після Великодня, який є поминальним за померлими родичами.

У цьому року Радониця припадає на 3 травня, проте українці найчастіше приходять вшанували пам'ять своїх рідних у вихідні дні.

Тому проводи у різних куточках України будуть відбуватися з 30-го квітня.

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Автор: Михайло Гема