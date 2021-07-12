Це неможливо, – у РНБО прокоментували блокування Facebook і Telegram в Україні
Джерело:24 канал
Рада національної безпеки й оборони не розглядає варіант повністю заблокувати додатки Facebook і Telegram в Україні. Попри те, що деякі користувачі там "займаються політичною справою".
Про це на брифінгу 12 липня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. І наголосив, що це неможливо зробити.
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За його словами, у Facebook й Telegram є багато тих, хто займається політичним брудом стосовно нашої країни і тих людей, хто керують сьогодні Україною. Втім серед користувачів є чимало звичайних українських громадян, кількість яких є суттєво більшою.
Як в Україні заблокувати Facebook? Це – неможливо,
– заявив Данілов.
Він додав, що в РНБО намагаються розв'язати проблему загрози нацбезпеці в цих додатках. Зокрема у відомстві розглядають певні процеси, як боротися саме з цими людьми.
Трансляція брифінгу Олексія Данілова: дивіться відео
Санкції щодо російських ресурсів: що відомо
- Вперше низку російських ресурсів в Україні було заблоковано у 2017 році. Документ про заборону "ВКонтакте", "Одноклассники" та всіх сервісів "Яндекса" підписав п'ятий президент Петро Порошенко.
- У травні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ, яким заборонив користуватися російськими соціальними мережами та іншими ресурсами. Також очільник держави продовжив блокування деяких прокремлівських телеканалів.
- РНБО під час засідання 15 квітня 2021 року переглянула питання введення санкцій щодо "ВКонтакте". Кабміну доручили підготувати та подати президентові законопроєкт про внесення змін до законодавчих актів. Мета – вдосконалити процедуру застосування, реалізації та моніторингу санкцій.