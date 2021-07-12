Це неможливо, – у РНБО прокоментували блокування Facebook і Telegram в Україні

Рада національної безпеки й оборони не розглядає варіант повністю заблокувати додатки Facebook і Telegram в Україні. Попри те, що деякі користувачі там "займаються політичною справою".

Про це на брифінгу 12 липня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. І наголосив, що це неможливо зробити.

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За його словами, у Facebook й Telegram є багато тих, хто займається політичним брудом стосовно нашої країни і тих людей, хто керують сьогодні Україною. Втім серед користувачів є чимало звичайних українських громадян, кількість яких є суттєво більшою.

Як в Україні заблокувати Facebook? Це – неможливо,

– заявив Данілов.

Він додав, що в РНБО намагаються розв'язати проблему загрози нацбезпеці в цих додатках. Зокрема у відомстві розглядають певні процеси, як боротися саме з цими людьми.

Трансляція брифінгу Олексія Данілова: дивіться відео

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