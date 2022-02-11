РНБО розгляне санкції проти каналу "НАШ", але Мураєва не чіпатимуть, – ЗМІ
11 лютого 2022 , 15:48Читать новость на русском
Джерело:LIGA.net
Рада національної безпеки й оборони 11 лютого у Харкові проведе засідання. Під час нього розглянуть санкції проти проросійського телеканалу "НАШ".
Водночас запровадження обмежень стосовно Мураєва, з яким пов'язують канал, не розглядатимуть.
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Питання санкцій проти телеканалу "НАШ" буде винесено на розгляд (РНБО – 24 канал),
– пишуть журналісти.
Раніше українські ЗМІ писали, що СБУ готує документи для внесення до санкційного списку телеканалу "НАШ". Служба безпеки фіксує на ньому випадки антиукраїнської пропаганди.
Що відомо про скандали з "НАШ"
- Нацради з питань радіомовлення і телебачення неодноразово перевіряла канал "НАШ".
- У вересні 2021 року Нацрада звернулася до суду з позовом про анулювання його ліцензії.
- Згодом, у листопаді, відеохостинг YouTube частково заблокував проросійський ресурс.