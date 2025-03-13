У РНБО відреагували на заяву Путіна про 30-денне перемир'я з Україною

Кремлівський диктатор заявив, що Росія нібито "готова" припинити бойові дії в Україні, водночас цинічно назвав умови для перемир'я. У Центрі протидії дезінформації при РНБО вже відреагували.

Так, Андрій Коваленко заявив, що це типова поведінка країни-агресорки, повідомляє 24 Канал.

До теми Путін заявив, що згоден із пропозицією припинити бойові дії в Україні: є нюанси

Реакція ЦПД на заяву Путіна про перемир'я

Керівник ЦПД констатував, що це типова поведінка Росії в міжнародній політиці: "Ми готові припинити вогонь, але є "нюанси".

Також Андрій Коваленко наголосив на тому, що дуже важливо розуміти.

Інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все так само як було під час Мінська,

– підкреслив керівник Центру протидії дезінформації.

Додав, тактика росіян є і буде – брехати та звинувачувати.

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Зверніть увагу! Які цинічні умови для перемир'я назвав Путін, – читайте за посиланням.