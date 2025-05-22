В РНБО відреагували на заяву Путіна про буферну зону

22 травня Путін заявив, що ухвалене рішення про створення буферної зони уздовж кордону з Україною. За словами диктатора, окупанти вже виконують це завдання.

Йдеться про буферну зону, зокрема в районі Курської області, що межує з Сумщиною. Свої зазіхання на нові українські території очільник Кремля пояснив потребою у "захисті прикордонних регіонів" Росії, передає 24 Канал.

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Розповідає одні й ті самі лякалки

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що диктатор не вперше розповідає про бажання створити на території України "буферну зону". Рік тому Путін так само лякав цим, але щось у нього пішло не за планом.

Зараз просто демонструє, що не хоче припиняти вогонь,

– підсумував Коваленко.