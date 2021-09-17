РНБО введе санкції проти організаторів російських "виборів" та через отруєння Навального
Джерело:24 канал
На засіданні Радбезу 17 вересня ухвалили новий пакет персональних санкцій. Понад 80 осіб потрапили до санкційного списку через вибори до Держдуми на окупованих територіях.
Ще 7 осіб опинилися в санкційному списку через отруєння Олексія Навального. Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Питання санкцій через вибори до Держдуми
Одним з ключових питань на цьому РНБО була ситуація в окупованих Криму та Донбасі через так звані вибори до Держдуми. Україна не визнає їх легітимними та закликатиме світову спільноту до такої ж позиції.
Ми впевнені, що на цих територіях Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,
– сказав Данілов.
На кого наклала санкції РНБО через вибори до Держдуми
- 53 члени територіальний виборчих комісій;
- 33 кандидати у Держдуму.
Данілов підкреслив: це ті особи, яких вже встановили, втім виявлення порушників продовжується. Він додав, що іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.Важливо! МЗС України закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії через вибори на окупованому Донбасі та в Криму. Дипломати наголошують, що ці вибори є нелегітимними.
Санкції через отруєння Навального
Окремо Олексій Данілов наголосив: на цьому засіданні під санкції потрапили 7 співробітників ФСБ. Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.
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Санкції через отруєння Навального: що варто знати
- США 20 серпня 2021 ввели нові санкції проти Росії через опозиціонера Навального.
- Економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.
- Того ж дня обмеження наклала Велика Британія. Вона ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена цих людей фігурували у розслідуванні The Insider і Bellingcat.
- У МЗС України тоді запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Втім, власних санкцій Україна тоді не ввела.