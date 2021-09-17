РНБО введе санкції проти організаторів російських "виборів" та через отруєння Навального

На засіданні Радбезу 17 вересня ухвалили новий пакет персональних санкцій. Понад 80 осіб потрапили до санкційного списку через вибори до Держдуми на окупованих територіях.

Ще 7 осіб опинилися в санкційному списку через отруєння Олексія Навального. Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Питання санкцій через вибори до Держдуми

Одним з ключових питань на цьому РНБО була ситуація в окупованих Криму та Донбасі через так звані вибори до Держдуми. Україна не визнає їх легітимними та закликатиме світову спільноту до такої ж позиції.

Ми впевнені, що на цих територіях Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,

– сказав Данілов.

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53 члени територіальний виборчих комісій;

33 кандидати у Держдуму.

Данілов підкреслив: це ті особи, яких вже встановили, втім виявлення порушників продовжується. Він додав, що іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.

Санкції через отруєння Навального

МЗС України закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії через вибори на окупованому Донбасі та в Криму. Дипломати наголошують, що ці вибори є нелегітимними.

Окремо Олексій Данілов наголосив: на цьому засіданні під санкції потрапили 7 співробітників ФСБ. Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.

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