РНБО введе санкції проти організаторів російських "виборів" та через отруєння Навального

17 вересня 2021 , 19:15
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Джерело:

24 канал

На засіданні Радбезу 17 вересня ухвалили новий пакет персональних санкцій. Понад 80 осіб потрапили до санкційного списку через вибори до Держдуми на окупованих територіях.

Ще 7 осіб опинилися в санкційному списку через отруєння Олексія Навального. Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Питання санкцій через вибори до Держдуми

Одним з ключових питань на цьому РНБО була ситуація в окупованих Криму та Донбасі через так звані вибори до Держдуми. Україна не визнає їх легітимними та закликатиме світову спільноту до такої ж позиції.

Ми впевнені, що на цих територіях Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,
– сказав Данілов.

На кого наклала санкції РНБО через вибори до Держдуми

  • 53 члени територіальний виборчих комісій;
  • 33 кандидати у Держдуму.

Данілов підкреслив: це ті особи, яких вже встановили, втім виявлення порушників продовжується. Він додав, що іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.

Важливо! МЗС України закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії через вибори на окупованому Донбасі та в Криму. Дипломати наголошують, що ці вибори є нелегітимними.

Санкції через отруєння Навального

Окремо Олексій Данілов наголосив: на цьому засіданні під санкції потрапили 7 співробітників ФСБ. Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.

Україна наклала санкції через отруєння Навального: дивіться відео

Санкції через отруєння Навального: що варто знати

  • США 20 серпня 2021 ввели нові санкції проти Росії через опозиціонера Навального.
  • Економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.
  • Того ж дня обмеження наклала Велика Британія. Вона ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена цих людей фігурували у розслідуванні The Insider і Bellingcat.
  • У МЗС України тоді запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Втім, власних санкцій Україна тоді не ввела.
Автор: Вероніка Климська