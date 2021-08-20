РНБО ввела санкції проти осіб, які переслідували українців в окупованому Криму

Рада нацбезпеки ввела санкції проти персон, які перебувають в тимчасово окупованому Криму. Мовиться про так званих "суддів", які незаконно судять громадян України, а також про генералітет, розвідку Росії та ЗМІ, які зареєстроані в Криму та на окупованій частині Донбасу.

Секретар РНБО запевнив, що перелік великий. Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки 20 серпня.

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Данілов розповів про санкції проти осіб, які причетні до переслідування українців в Криму

Олексій Данілов розповів, що щодо цього питання доповідав голова СБУ Іван Баканов. Мовиться про питання щодо застосування персональних спеціальних економічних санкцій. Всього в питанні було 7 пунктів.

У рішення є представники, які перебувають на окупованій території Криму. Це ті "судді", які незаконно судять громадян України,

– розповів Данілов.

Він додав, що це також:

генералітет та служби розвідки Росії;

ЗМІ, які зареєстровані в Криму та на території Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО повідомив, що "перелік доволі великий" й запевнив, що після виходу указу з ними можна буде ознайомитись.

Що відомо про санкції проти осіб, які причетні до переслідувань у Криму

20 серпня Кабмін ухвалив 2 пакети санкцій проти 70 російських суддів та представників окупаційної влади.

Кабмін запропонував РНБО ввести обмеження щонайменше на 5 років.

У першому пакеті мовилось про санкції проти 18 російських суддів та представників окупаційної влади . Таке рішення ухвалили через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму.

. Таке рішення ухвалили через переслідування громади ПЦУ на території тимчасово окупованого Криму. Також уряд пропонував ввести санкції проти 52 осіб, причетних до переслідування населення на території Криму. Зокрема, обмеження пропонують ввести проти керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків.

Санкції заборонять окупантам користуватися своїм майном, яке розташоване в Україні, виводити капітали за межі держави та брати участь у приватизації чи оренді державного майна.