РНБО ввела санкції проти російського бізнесмена Фукса

РНБО під час засідання 18 червня ввела повний комплект санкцій проти російського бізнесмена Павла Фукса. За словами Олексія Данілова, відповідний указ Володимира Зеленського буде вже найближчим часом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Данілов заявив, що причиною санкцій стала причетність Фукса до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Зокрема мовиться про кейс компанії "Голден Деррік".

Зауважте Брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: онлайн-трансляція

Данілов про ситуацію з "Голден Деррік"

Данілов розповів, що упродовж дня певний "Віталій Євгенійович" зумів зареєструвати 19 компаній. Секретар РНБО заявив: прізвища цього бізнесмена він називати не буде. Усі компанії "Віталія Євгенійовича" зареєстрували у місті Олександрія в одній із квартир у місцевій багатоповерхівці.

За словами Данілова, упродовж дуже короткого проміжку часу цей "Віталій Євгенійович" отримав 19 ліцензій на видобування вуглеводнів.

"Якщо людина, яка мешкає в панельній 9-повірхівці у місті Олександрія, і хтось мені скаже, що вона може отримати 19 ліцензій. Я думаю, ніхто з присутніх тут не може помріяти навіть одну отримати", – зауважив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що за цими діями стоять представники Росії. РНБО на цьому вже наголошувала. Упродовж певного часу тривали перевірки.

Санкції – накладені за ситуації, пов'язані з "Голден Деррік" – це є ліцензії, про які мовилося. Ви знаєте, що людина, яка за один день все це отримала, вона подала у суд на указ президента,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що надра – це стратегічний ресурс нашої держави.

Відповідно до Конституції, усі громадяни є власниками цих надр і "ними треба розпоряджатися у такий спосіб, щоб суспільству було відомо, хто за цим стоїть".

Хто такий Павло Фукс