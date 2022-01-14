РНБО запевняє, що за кібератакою на Україну стоїть Росія

Рада нацбезпеки та оборони України заявляє, що нещодавніми кібератаками на урядові сайти може займатись лише одна країна. Водночас інцидент правоохоронці досі розслідують.

В такому обсязі кібератаки могла здійснити Росія. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Організатори нападу не виконали завдання

За словами Данілова, ті, хто здійснив атаки, не виконали завдання, яке їм поставили.

Вони хочуть, щоби певні процеси припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління,

– сказав секретар РНБО.

Фахівці СБУ, Держспецзв'язку та інші уповноважені органи держвлади розслідують інцидент. Правоохоронці збирають цифрові докази та опрацьовують ймовірних причетних до нападу осіб.

Що відомо про кібератаку на урядові сайти

На офіційні сайти держустанов України в ніч з 13 на 14 січня здійснили глобальну кібератаку. Першим про інцидент повідомило Міністерство освіти, а згодом й інші. Хакери зламали сайти десятків держустанов. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтверджував факт хакерської атаки. За його словами, частину сайтів відключили адміністратори з метою локалізації та кіберрозслідування. Він запевняв, що дані українців у безпеці.

Також у Центрі інформаційної безпеки заявляли, що до атаки на урядові сайти України причетна Росія. На слід ворожої країни вказує і хронологія поширення новини. Адже інформація спочатку з'явилася у соцмережах, далі першими публікаціями серед медіа були "зливні бачки". Тоді її активно розповсюдили вже російські видання. А от українські медіа підхопили новину приблизно о 7 ранку.

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