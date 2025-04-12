Санкції проти Арбузова, Клюєва та ексвласника Guliver Поліщука: рішення РНБО ввели у дію

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій. Обмежувальні заходи будуть застосовані проти чотирьох колишніх українських посадовців і бізнесменів.

У додатку вказується, що строк застосування санкцій – 10 років, а позбавлення держнагород – безстроково. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на указ, який розміщений на сайті президента.

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Санкції запровадили проти колишніх українських посадовців та підприємців

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Від 12 квітня санкції застосовані щодо:

ексвласника ТРЦ Guliver у Києві Віктора Поліщука;

колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова;

колишнього міністра економіки та ексголови Адміністрації президента Андрія Клюєва;

засновниці підсанкційної фірми "Фінансова Компанія Лео" та колишньої акціонерки IBOX-банку Альони Шевцової.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород України, припинення торгівельних операцій, блокування активів та інші обмежувальні заходи щодо економічної діяльності.

Що відомо про осіб, до яких застосували санкції

Сергій Арбузов був очільником Національного банку України з 2010 до 2013 року, він також виконував обов'язки Прем'єр-міністра України у 2014 році.

Наразі Сергій Арбузов перебуває у розшуку. Колишній голова Нацбанку втік з України у 2014 році. Його звинуватили у розтраті державних коштів на суму 220 мільйонів доларів.

Віктор Поліщук – це один з "провідних" бізнесменів України, який має зв'язки з Росією та збагатився в часи Януковича. Власник "Ельдорадо" виїжджав за кордон під час повномасштабної війни, не перевозячи ніяких вантажів.

Черговий соратник Віктора Януковича – Андрій Клюєв. Він колишній народний депутат, був у складі "Партії регіонів", з якої вийшов у 2014 році.

Андрія Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем з травня 2010 по квітень 2011 року. На початку 2020 року його заочно заарештували.

Альона Шевцова – колишня акціонерка IBOX-банку. Проти цього банку ініціювали розслідування щодо організації схеми легалізації коштів через механізм "міскодингу". Через цю схему було відмито близько 5 мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино.