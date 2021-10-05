РНБО запустила сайт з українськими санкційними списками: де подивитись перелік

РНБО запустила сайт, на якому доступні перелік осіб, які потрапили під санкції України. У списках – 2 тисячі юридичних осіб та 4 тисячі фізичних. Поки що портал перебуває в режимі тестової експлуатації.

На сайті можна знайти конкретну людину – через пошук за ім'ям та прізвищем.

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На порталі є інформація про юридичних та фізичних осіб, які під санкціями

Подано інформацію щодо дати президентського указу, яким введено каральні обмеження. Також можна дізнатись, коли народилась підсанкційна особа, її громадянство, рід діяльності та місце проживання. Вказано в термін, на який ввели санкції.

Щодо юридичних осіб можна почерпнути дещо іншу інформацію:назва компанії, податковий номер, тип санкцій, термін дії санкцій, юридична адреса.

У РНБО повідомили про введення у дію системи "СОТА"

Зазначимо, що раніше у РНБО повідомили про введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи "СОТА".

Вона діятиме за такими напрямками:

соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека,

події у зоні проведення ООС,

поширення захворюваності COVID-19 у світі та в Україні,

просторова та функціональна трансформація,

самоврядування у контексті децентралізації,

місцеві бюджети та спроможність громад,

надрокористування,

економічна безпека,

фінансові ринки,

загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках.

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Про що буде наступне засідання РНБО

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ймовірно, що наступне засідання присвятять розгляду виконання попередніх рішень. Зокрема, мовиться про питання контрабандистів та злодіїв у законі.

Ще одна тема для обговорення – ситуація з надрокористуванням. Адже наголосив Данілов, багато ліцензій оформлені на офшорні компанії.