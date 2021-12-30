РНБО зібралася на останнє засідання у 2021 році: про ситуацію на кордонах, санкції та Омікрон

У переддень Нового року, 30 грудня, РНБО влаштувала заключне засідання. Під час нього обговорили ефективність чинних санкцій та введення нових, а також зачепили тему напруження біля кордонів.

Засідання стартувало о 15:00. Після цього до журналістів вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

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Під час засідання обговорили ситуацію біля кордонів

За словами Данілова, члени РНБО обговорили напруження біля кордонів України. Також однією з тем стала ситуація на межах Білорусі, Литви та Польщі. Для цього заслухали голову ГУР Міноборони Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова, а також головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про санкції проти людей, які чинять неправомірне судочинство на ТОТ

Також, наголосив секретар РНБО, обговорили і питання санкцій проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України.

Каральні обмеження стосуватимуться не лише російських, а й іноземних компаній, які брали участь

Уточнення внесли і щодо 4 осіб, які раніше потрапили у список санкцій. Деякі фігурантки поміняли прізвища.

Заслухали звіти про контрабандистів

На РНБО заслухали звіти і щодо українських контрабандистів. За словами Олексія Данілова, санкції ефективно працюють.

На цей день можемо впевнено сказати, що кількість грошей, яка надійшла до бюджету додатково після введення санкцій, – це 71 мільярд гривень, ми б звичайно хотіли, щоб це було більше,

– сказав Данілов.

Глава МОЗ доповів про поширення Омікрону

Глава МОЗ Віктор Ляшко доповів про те, як в Україні поширюється новий штам коронавірусу Омікрон. Також президент мав дуже багато питань щодо вакцинації, яка зараз дуже актуальна.

В лютому ми можемо мати Омікрон в себе в доволі великих обсягів, тому нам треба вакцинуватись,

– додав секретар РНБО.

Наприкінці травня може з'явитись перший список олігархів

Щодо реалізації ухваленого закону про олігархів доповідав голова Мін'юсту Денис Малюська. За словами Олексія Данілова, до кінця травня закон має почати працювати. Таким чином, 20 – 25 травня на засідання РНБО матимуть список вже перших олігархів.

Більше інформації тут Коли перші прізвища внесуть до реєстру олігархів: Данілов назвав дати

Створять робочу групу для перевірки постачання до війська

На РНБО ухвалили рішення щодо створення робочої групи, яка займатиметься перевіркою постачання продуктів та озброєння до українського війська. Перевірятимуть стан речей з 2017 року і триватимуть перевірки до 2025.

Данілов про ситуацію біля кордону України: великої загрози нема

Прокоментував секретар РНБО і ситуацію біля східного українського кордону. Данілов наголосив, що великої загрози наразі немає. Офіційний Київ щоденно отримує інформацію про те, що діється з російського боку.

Якщо для певної частини західного суспільства – це була новина, що в нас є війна, що в нас триває військова агресія з російського боку, то для нас з лютого 2014 року є речі, які є, на превеликий жаль, щоденні,

– пояснив Данілов.

Він підтвердив, що справді є певне збільшення кількості військових. На сьогодні питання номер один для Росії, каже Данілов, це – внутрішня дестабілізація України.

Фінальне засідання РНБО у 2021 році: дивіться відео

Додамо, що востаннє Рада нацбезпеки та оборони збиралася на засідання 10 грудня. Головною темою стала ситуація на кордоні з Білоруссю. Тоді активно обговорювали загрозу з боку нелегальних мігрантів. Також на засідання ухвалили рішення про санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму.