РНБО збереться вже 18 червня, – Арахамія

Давид Арахамія розповів, що цієї п'ятниці, тобто 11 червня, Рада нацбезпеки та оборони не збиратиметься на засідання. Чиновники зустрінуться, аби обговорити найактуальніші питання, вже 18 червня.

Деталі від Арахамії

Про те, коли відбудеться засідання, розповів голова фракції "Слуга народу" на пресконференції. Однак питання, які обговорюватимуть чиновники, нардеп не назвав.

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Завжди у п'ятницю. Я думаю, це вже традиція. Але в цю п'ятницю, здається, немає (засідання – 24 канал). На наступну (18 червня – 24 канал) готується,

– розповів чиновник.

Що відомо про останнє засідання РНБО

Востаннє Рада нацбезпеки засідала 4 червня. Тоді чиновники обговорили низку важливих питань:

охорона адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом;

поглиблення інтеграції України в НАТО. Питання розглядали таємно;

видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці;

відправлення українських миротворців у Конго;

законопроєкт про деолігархізацію;

ветерани АТО у санкційному списку

Водночас питання щодо забезпечення українців якісною питною водою не розглядали. Все тому, що президенту Володимиру Зеленському не сподобалася доповідь і її мають краще підготувати до наступного засідання.