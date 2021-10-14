РНБО збереться на нове засідання 15 жовтня

14 жовтня 2021 , 13:14
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Джерело:

"Українська правда"

Рада національної безпеки та оборони знову збереться на засідання. Його запланували провести 15 жовтня.

Про дату нового засідання РНБО виданню розповіли у коментарі представники Апарату Ради з нацбезпеки й оборони.

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Дата чергового засідання РНБО

Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки й оборони України Олексію Данілову організувати проведення 15 жовтня, о 16:00 засідання РНБО,
– йдеться у повідомленні.

Засідання традиційно відбудеться у Києві. В Апараті додали, що всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Попереднє засідання РНБО: результати

  • 17 вересня РНБО провела засідання, на якому ухвалили новий пакет санкцій. Під обмеженнями через вибори до держдуми Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і отруєння Олексія Навального опинилися 88 росіян.
  • 5 жовтня Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти Росії в дію.
Автор: Наталія Пристанська