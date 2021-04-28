В Офісі Президента розповіли, коли РНБО зможе розглянути питання територіальної оборони

Президент Володимир Зеленський 27 квітня доручив підготувати засідання РНБО з питань територіальної оборони. Його можуть провести за декілька тижнів.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.
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Зеленський провів нараду з керівниками областей
Володимир Зеленський 27 квітня провів нараду з керівництвом областей, які виходять до Азовського та Чорного морів, і правоохоронними органами цих регіонів.
"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна у будь-якому випадку була в безпеці та розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона", – сказав Кирило Тимошенко
За його словами, саме тому після зустрічі президент ініціював засідання РНБО з цього приводу.
Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента,
– додав заступник глави ОП.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 квітня прибув з робочим візитом на Херсонщину.
Глава держави відвідав позиції українських військовослужбовців на адмінмежі з окупованим Кримом.
Володимир Зеленський з візитом відвідав Херсонщину: дивіться відео