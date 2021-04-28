В Офісі Президента розповіли, коли РНБО зможе розглянути питання територіальної оборони

Президент Володимир Зеленський 27 квітня доручив підготувати засідання РНБО з питань територіальної оборони. Його можуть провести за декілька тижнів.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Зеленський провів нараду з керівниками областей

Володимир Зеленський 27 квітня провів нараду з керівництвом областей, які виходять до Азовського та Чорного морів, і правоохоронними органами цих регіонів.

"Ми проговорили те, як убезпечитися, щоб Україна у будь-якому випадку була в безпеці та розуміла, як співпрацюють правоохоронні органи, військові і територіальна оборона", – сказав Кирило Тимошенко

За його словами, саме тому після зустрічі президент ініціював засідання РНБО з цього приводу.

Я думаю, що воно пройде через кілька тижнів, оскільки на цій нараді роздали завдання головам областей, секретарю РНБО, Офісу президента,

– додав заступник глави ОП.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 27 квітня прибув з робочим візитом на Херсонщину.

Глава держави відвідав позиції українських військовослужбовців на адмінмежі з окупованим Кримом.

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