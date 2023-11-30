Словацький прем'єр заявив про потребу нормалізувати відносини з Росією

Роберт Фіцо закликав готуватися до нормалізації словацько-російських відносин та періоду після закінчення війни в Україні. Він наголосив на важливості підтримки мирних ініціатив, а не війн.

Про це словацький прем'єр заявив після зустрічі з послами США і Росії, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення словацького уряду. Також Фіцо згадав про інтереси Словаччини, які мають бути пріоритетними.

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Про що говорив Фіцо

Під час зустрічі з послами Робер Фіцо окреслив їм бачення того, як мають розвиватися словацько-американські та словацько-російські відносини. Він підкреслив, що Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО. Відповідно це впливає на зовнішньополітичні пріоритети країни.

З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, що просувається в Європейському Союзі,

– наголосив Фіцо.

Він додав, що пріоритетом для нього є захист і просування словацьких національних інтересів, які мають бути реалізованими. За його словами, вони передбачають підтримку мирних ініціатив, а не війни в України. Стратегію ЄС та США він назвав такою, що не спрацьовує.

"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – сказав прем'єр.

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