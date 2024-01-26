Не дуже приємне відчуття, – Клочок припустив, чому зустріч з Фіцо відбулась не у Києві

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 січня провів зустріч зі словацьким колегою Робертом Фіцо в Ужгороді. Крім того, на 29 січня запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, яка також відбудеться в Ужгороді.

Ймовірно, вони бояться їхати до Києва, на який Росія часто здійснює атаки. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Читайте також Фіцо не блокуватиме 50 мільярдів євро від ЄС: важливі домовленості зі Словаччиною

Ці зустрічі важливі

Валерій Клочок припустив, що, можливо, Роберт Фіцо та Петер Сійярто бояться їхати у Київ. Адже російські окупанти часто атакують українську столицю.

На мою думку, вони просто бояться. Людині властиво боятися. Дійсно у Києві не дуже безпечно, хоча тут дуже потужна система протиповітряної оборони. Але коли ти бачиш або чуєш вибухи, то відчуття не дуже приємне,

– сказав він.

Водночас ці зустрічі надзвичайно важливі для України. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що нашій державі також потрібно зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зустріч Фіцо та Шмигаля: головне