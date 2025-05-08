Новим Папою Римським обрали Льва XIV: скільки років понтифіку
- Новим Папою Римським обрали Роберта Френсіса Прево, який взяв ім'я Лев XIV, на конклаві 8 травня. Він є першим американцем на цій посаді.
- Леву XIV, народженому 14 вересня 1955 року, на момент обрання було 69 років. Він молодший за свого попередника Франциска, якому було 76 років на момент його обрання.
Новим Папою Римським на конклаві 8 травня обрали американця Роберта Френсіса Прево, який обрав ім'я Лев XIV. Саме він став очільником Римо-католицької церкви після смерті Франциска.
Лев XIV став першим американцем, який став очільником Ватикану. Скільки років зараз новому Папі Римському – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Який вік Папи Льва XIV
Згідно з даними з відкритих джерел, Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року. Отже, на момент його обрання на пост Папи Римського йому було – 69 років.
Уже у вересні 2025 року Лев XIV буде відзначати свій 70-річний ювілей.
Цікаво, що минулому Папі Римському Франциску на момент свого обрання на посаду глави Римо-католицької церкви було 76 років. Тож новий понтифік ще набагато молодшим розпочинає роботу як глава Ватикану, ніж попередній Папа.
До слова, ім'я нового Папи Римського стало відомо 8 травня, коли його оголосили з балкона Собору Святого Петра у Ватикані. До цього з Сикстинської капели, де обирали нового понтифіка, пішов білий дим. Це означало, що на конклаві погодилися з кандидатурою нового очільника Римо-католицької церкви.
Цікаво, що Льва XIV уже привітав з обранням президент США Дональд Трамп. Він висловив радість, що американець вперше в історії став очільником Ватикану.