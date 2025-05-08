Новим Папою Римським обрали Льва XIV: скільки років понтифіку

Новим Папою Римським на конклаві 8 травня обрали американця Роберта Френсіса Прево, який обрав ім'я Лев XIV. Саме він став очільником Римо-католицької церкви після смерті Франциска.

Лев XIV став першим американцем, який став очільником Ватикану. Скільки років зараз новому Папі Римському – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Який вік Папи Льва XIV

Згідно з даними з відкритих джерел, Роберт Френсіс Прево народився 14 вересня 1955 року. Отже, на момент його обрання на пост Папи Римського йому було – 69 років.

Уже у вересні 2025 року Лев XIV буде відзначати свій 70-річний ювілей.

Цікаво, що минулому Папі Римському Франциску на момент свого обрання на посаду глави Римо-католицької церкви було 76 років. Тож новий понтифік ще набагато молодшим розпочинає роботу як глава Ватикану, ніж попередній Папа.

До слова, ім'я нового Папи Римського стало відомо 8 травня, коли його оголосили з балкона Собору Святого Петра у Ватикані. До цього з Сикстинської капели, де обирали нового понтифіка, пішов білий дим. Це означало, що на конклаві погодилися з кандидатурою нового очільника Римо-католицької церкви.

Цікаво, що Льва XIV уже привітав з обранням президент США Дональд Трамп. Він висловив радість, що американець вперше в історії став очільником Ватикану.