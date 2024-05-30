Замах на Фіцо: чому одужання словацького прем'єра буде "надзвичайно довгим"

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили 15 травня під час виїзного засідання уряду. У нього декілька разів вистрелив 71-річний письменник Юрай Цинтула.

Після замаху Фіцо доправили до лікарні, де провели кілька операцій. Наразі стан здоров'я прем'єра задовільний, але одужання буде досить тривалим.

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У якому стані Фіцо

Роберт Фіцо зазнав вогнепальних поранень у живіт. Через кілька тижнів після замаху його заступник повідомив, що процес одужання не проходить швидко й буде "надзвичайно довгим".

Політик залишатиметься у лікарні ще тривалий час. Після проведення двох кількагодинних операцій в центральному місті Банська Бистриця, лікарі оцінили його стан як "задовільний".

Одужання прем'єр-міністра нарешті на правильному шляху. Це одужання буде надзвичайно довгим, оскільки його травми дуже серйозні... Зараз він приймає їжу,

– розповів віце-прем'єр-міністр Роберт Калиняк.

Раніше урядовий радник Ерік Калиняк, який був присутній під час стрілянини, сказав, що лише "міліметри" врятували Фіцо від смертельного поранення.

"Кулі влучили в тонкий кишківник так, що він був прострелений наскрізь п'ять разів, але лікарі творили дива", – додав Ерік Калиняк.

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