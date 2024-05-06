Робимо максимум, щоб дати більше зброї для наших воїнів, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 6 травня записав своє традиційне вечірнє звернення. У відео глава держави розповів про роботу української влади на потреби наших захисників.

Президент наголосив, що наша держава робить максимум, щоб більше зброї надійшло на фронт. Крім того, ведеться активна робота з нашими партнерами.

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Ставка і зброя для наших захисників

Володимир Зеленський зазначив, що провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Однією з головних тем зустрічі військово-політичного керівництва була ситуація на фронті.

Доповідь головкома – він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємося. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів,

– заявив глава держави.

Окремо на Ставці обговорили постачання від партнерів – терміни та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів.

"За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24 на 7 із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", – наголосив український очільник.

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Привітання піхотинців з професійним святом

Президент зазначив, що цього дня було честю для нього привітати із професійним днем наших воїнів-піхотинців.

Це основа наших Збройних Сил України – це підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі. І я дякую кожному нашому воїну, усім бойовим бригадам, які роблять максимум, щоб знищувати окупанта й захищати Україну, – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що відзначив державними нагородами воїнів, які проявили себе найкраще саме в боях, та почесними відзнаками й бойовими прапорами – бойові бригади.

"Дякую вам, воїни! Дякую всім, хто дає Україні необхідні фронтові результати й захищає нашу державу та людей", – підкреслив український глава.

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Робота з партнерами і Саміт миру у Швейцарії

Зеленський також зазначив, що вдень було кілька міжнародних розмов. Зараз українська влада надзвичайно активно працює, готуючи інавгураційний Саміт миру у Швейцарії.

І важливо, щоб на Саміті змогли проявити своє лідерство якнайбільше держав, якнайбільше суб'єктів, які зацікавлені у повній силі Статуту ООН та міжнародного права,

– підкреслив президент.

Глава держави також підкреслив, що особисто запросив президентів Литви та Польщі – Гітанаса Науседу та Анджея Дуду, прем'єр-міністрів Естонії та Канади – Каю Каллас та Джастіна Трюдо. А також подякував за підтримку нашої роботи заради справедливого миру – за підтримку Формули миру.

"Такий мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення миру й примусить до миру Росію – примусить її визнавати базові правила нормального співжиття народів. Я вдячний усім партнерам, які допомагають нам із реалізацією цього завдання", – сказав глава держави.

Він також подякував кожному лідеру, який комунікує з іншими, щоб вони теж були на Саміті й теж сказали своє слово.

Зеленський зазначив, що теперішній світ – це світ більшості, у якому ніхто не має і не повинен мати привілею нав'язувати щось іншим народам, тим більше насильством.

Всі однаково важливі, і кожен народ однаково заслуговує на повагу. Саме в цьому – наша Формула миру, вона вигідна кожному народу, і Саміт миру дає змогу не на словах, а реально показати, хто справді за рівноправ’я у світі. Завтра і найближчими тижнями будемо працювати з країнами та лідерами – будемо говорити, щоб міжнародне право було підтримане міжнародною солідарністю,

– сказав президент.

Наостанок він подякував кожному й кожній, хто з Україною, і всім, хто б'ється та працює заради того, щоб життя та справедливість перемагали.