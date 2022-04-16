Робимо все для порятунку людей у Маріуполі, – Зеленський провів зустріч із силовим блоком
Володимир Зеленський 15 квітня зустрівся з усіма керівниками силового блоку держави. Головною темою був Маріуполь.
Про це президент повідомив у своєму відеозверненні до українського народу, пише 24 канал.
Читайте також ЗСУ вже закошмарили російську авіацію, – Зеленський
Зустріч Зеленського з силовиками
Володимир Зеленський провів важливу зустріч з силовиками, на якій були присутні:
- головнокомандувач Збройних Сил України;
- начальник Генерального штабу;
- керівник Головного управління розвідки;
- командувач Національної гвардії;
- міністр внутрішніх справ;
- очільник Служби безпеки України;
- глава Офісу президента;
- секретар Ради національної безпеки й оборони;
- голова делегації на переговорах.
Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей,
– розповів Володимир Зеленський.
Він також додав, що нині триває відновлення нормального життя у тих областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний.
Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу. Триває розмінування, відновлення постачання електрики, води та газу. Відновлюється також робота поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео