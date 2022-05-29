Робимо все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк, – Зеленський

Сьогодні, в останню неділю травня, Сєвєродонецьк як і деякі інші міста України мав би відзначати свій день народження. Однак через бойові дії там зараз не до святкувань.

Попри це, президент України Володимир Зеленський не оминув Сєвєродонецьк у традиційному вечірньому відеозверненні до українців 29 травня. Він став одним із 4 міст, до яких сьогодні звертався очільник держави.

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Зеленський присвятив промову Сєвєродонецьку у День міста

"Росія підійшла надто близько до нього. Надто значні сили зібрала на нашому Донбасі. Надто підготовилась до наступу там", – сказав Зеленський.

Він вважає дуже символічним те, що російські окупанти розпочали свою спробу захопити Сєвєродонецьк із того, що зайшли до готелю під назвою "Мир". Адже мир, як влучно зауважив президент, – це дійсно найперша мішень для Росії. Загарбники забрали у нас мир у 2014 році, а зараз хочуть забрати все інше, не залишивши ані свободи, ані будинків, ані життя.

Зеленський розповів, що у результаті ударів окупантів по Сєвєродонецьку, там повністю зруйнована критична інфраструктура. Ба більше, пошкоджені 90% будинків, понад дві третини житлового фонду – зруйновані вщент. У місті немає звʼязку.

За словами українського лідера, захоплення Сєвєродонецька є принциповим завданням для росіян. Їм байдуже якою ціною це буде – скільки життів доведеться віддати за спробу підняти російський прапор на Сєвєродонецькою адміністрацією. Адреса, де вона розташована, сьогодні звучить особливо гірко – бульвар Дружби народів, 32.

Президент запевнив, що Україна робить все можливе, аби стримати ворожий наступ. Не було жодного дня, коли Зеленський та його команда не старалися знайти більше сучасної зброї для захисту української землі та наших людей.

Я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону Сєвєродонецька і демонструє окупантам, що мир все одно буде наш. У всій нашій державі, на всьому Донбасі і звичайно – у Сєвєродонецьку,

– підсумував Володимир Зеленський.

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