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Робін Райт таємно вийшла заміж за молодого бойфренда, – ЗМІ

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Робін Райт таємно вийшла заміж за молодого бойфренда, – ЗМІ
Робін Райт таємно вийшла заміж за молодого бойфренда, – ЗМІ / 2018 Auditions Database

Західні ЗМІ повідомляють, що 51-річна зірка серіалу "Картковий будиночок" Робін Райт вийшла заміж за молодого менеджера бренду Saint Laurent Климента Жиро.

Про це журналісти почали говорити після того, як пара з'явилася на одному з футбольних матчів в Парижі. Фотографи помітили на безіменних пальцях закоханих однакові каблучки, дуже схожі на обручки, йдеться у виданні People.

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Офіційно представники актриси поки і не підтвердили, і не спростували цю інформацію. Тому, чи дійсно Робін Райт вийшла заміж за Климента Жиро, поки невідмо.

Вперше про роман Робін Райт і Климента Жиро стало відомо у вересні 2017 року, а познайомилася пара під час Каннського кінофестивалю минулої весни.

Cute couple♡ #robinwright #claireunderwood #houseofcards #cutecouple

Допис, поширений letsmakehimsuffer (@letsmakehimsuffer)

Нагадаємо, в 2010 році Робін Райт розлучилася з актором Шоном Пенном, від якого народила двох дітей, а в 2015 – розійшлася з актором Беном Фостером, за якого збиралася заміж.

Теги: LifeStyle Кіно Фотоновини Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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