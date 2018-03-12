Робін Райт таємно вийшла заміж за молодого бойфренда, – ЗМІ

Західні ЗМІ повідомляють, що 51-річна зірка серіалу "Картковий будиночок" Робін Райт вийшла заміж за молодого менеджера бренду Saint Laurent Климента Жиро.

Про це журналісти почали говорити після того, як пара з'явилася на одному з футбольних матчів в Парижі. Фотографи помітили на безіменних пальцях закоханих однакові каблучки, дуже схожі на обручки, йдеться у виданні People.

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Did Robin Wright Secretly Marry Boyfriend Clement Giraudet? https://t.co/vIkqQcB6vk pic.twitter.com/zluX3LrQ9R — The Keke Blog (@KekeNapepcom) 9 марта 2018 г.

Офіційно представники актриси поки і не підтвердили, і не спростували цю інформацію. Тому, чи дійсно Робін Райт вийшла заміж за Климента Жиро, поки невідмо.

Вперше про роман Робін Райт і Климента Жиро стало відомо у вересні 2017 року, а познайомилася пара під час Каннського кінофестивалю минулої весни.

Нагадаємо, в 2010 році Робін Райт розлучилася з актором Шоном Пенном, від якого народила двох дітей, а в 2015 – розійшлася з актором Беном Фостером, за якого збиралася заміж.