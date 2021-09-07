Роблять все, щоб скасувати і почати спочатку, – Юрчишин про конкурс на голову САП

Конкурс на головного антикорупційного прокурора досі не рухається. Справа мала б зрушитись після візиту Президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Але наразі жодних рухів в цьому напрямку немає. Про це в ефірі 24 каналу повідомив член депутатської групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин.

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"Зараз все роблять для того, щоб його (конкурс – 24 канал) скасувати і почати спочатку. Формально підстав для цього насправді немає", – наголосив Юрчишин.

Можливий удар по іміджу

Вже відома, як зауважив перший заступник голови комітету, позиція членів комісії, яких делегували міжнародні партнери. Якщо надалі відбуватиметься блокування конкурсу, то це буде суттєвий іміджевий удар.

Юрчишин: Ми маємо двох сірих конячок

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан на початку серпня заявила, що конкурс на керівника САП можуть зірвати

Андрій Єрмак, як пояснив Юрчишин, не зміг поставити свого керівника САП – Андрія Костіна. Адже незалежні члени комісії заблокували його призначення.

Наразі ми маємо двох сірих конячок. Згідно з законом, їх повинні призначити. Іншого шляху немає,

– відзначив член депутатської групи "Справедливість".

Він наголосив, що призначити їх можна в межах двох засідань конкурсної комісії. На одному продовжити конкурс, а на іншому – фіналізувати результати і передати на підпис.

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