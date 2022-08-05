Відмивають бабки заказухою, – речник Inform Napalm про Amnesty International

Amnesty International – "цікава" організація, яка відробляє гроші замовними матеріалами ще з 2014 року. Вони регулярно відпрацьовують російські темники.

Про це на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, заявив громадський діяч та речник InformNapalm Михайло Макарук. За його словами, про це, зокрема, написано і в англомовній "Вікіпедії".

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Спецслужби мають зацікавитися цією організацією

Як наголошує Макарук, Amnesty International ще з 2014 року намагалася влізти в українське оборонне замовлення, прикриваючись питаннями антикорупції. Крім того, там неодноразово пробували завадити роботі української розвідки та інших спецслужб.

Ці гімноїди постійно відробляють російські темники. Вони публікують заказушні матеріали… До речі, дуже цікаво, хто є кінцевим бенефіціаром надання грантових проєктів для цієї організації, – підкреслив Макарук.

Він підтримує тотальну заборону таких "псевдоміжнародних організацій" на території України. На його думку, держава, перебуваючи у війні, має право захищати національні інтереси і буквально плювати на такі утворення. Важливо, щоб цими організаціями почали займатися спецслужби.

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