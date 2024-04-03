Додали проблем ворогу: ЗСУ підірвали міст на Донеччині за допомогою робота-камікадзе

Українські військові підірвали міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Це вдалося зробити за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S.

Відповідне відео із роботою наших захисників поширив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що підрив мосту суттєво ускладнив логістику росіян.

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Військові підірвали міст за допомогою дрона-камікадзе

Очільник Мінцифри зазначив, що наземного робота-камікадзе Ratel S створили учасники оборонного кластера Brave1.

Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж,

– зазначив Михайло Федоров.

На кадрах, які поширив міністр можна побачити, як після підриву мосту у небо підіймається густий стовп сірого диму. Цей підрив створив додаткові проблеми окупантам на фронті.

Українські військові підірвали міст за допомогою робота-камікадзе Ratel S / Відео з телеграм-каналу Михайла Федорова

Федоров також закликав громадян, у яких є розроблення, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до платформи Brave1 і отримати грант.

Що відомо про робота-камікадзе Ratel S Журналісти "Мілітарного" зазначили, що спеціалізована версія Ratel S у версії "камікадзе" призначена спеціально для ураження фортифікацій, інженерних споруд та броньованої техніки. Його управління здійснюється оператором з пульта в радіусі 1 500 метрів або 3 кілометри з ретранслятором.

Робот важить 60 кілограмів та здатен нести корисне навантаження масою до 35 кілограмів. Це можуть бути навісні заряди встановлені на верхній частині його корпусу. Його запас ходу сягає 10 кілометрів.

У жовтні 2023 року стало відомо про те, що Україна масштабує виробництво бойових роботів Ratel S. Тоді він успішно пройшов випробування.

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