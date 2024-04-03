Додали проблем ворогу: ЗСУ підірвали міст на Донеччині за допомогою робота-камікадзе
Джерело:Михайло Федоров
Українські військові підірвали міст у селі Іванівське на Бахмутському напрямку Донецької області. Це вдалося зробити за допомогою наземного робота-камікадзе Ratel S.
Відповідне відео із роботою наших захисників поширив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що підрив мосту суттєво ускладнив логістику росіян.
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Військові підірвали міст за допомогою дрона-камікадзе
Очільник Мінцифри зазначив, що наземного робота-камікадзе Ratel S створили учасники оборонного кластера Brave1.
Військові його використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Він працює дистанційно, а отже, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж,
– зазначив Михайло Федоров.
На кадрах, які поширив міністр можна побачити, як після підриву мосту у небо підіймається густий стовп сірого диму. Цей підрив створив додаткові проблеми окупантам на фронті.
Українські військові підірвали міст за допомогою робота-камікадзе Ratel S / Відео з телеграм-каналу Михайла Федорова
Федоров також закликав громадян, у яких є розроблення, що можуть змінити ситуацію на полі бою, долучатися до платформи Brave1 і отримати грант.
Що відомо про робота-камікадзе Ratel S
- Журналісти "Мілітарного" зазначили, що спеціалізована версія Ratel S у версії "камікадзе" призначена спеціально для ураження фортифікацій, інженерних споруд та броньованої техніки. Його управління здійснюється оператором з пульта в радіусі 1 500 метрів або 3 кілометри з ретранслятором.
- Робот важить 60 кілограмів та здатен нести корисне навантаження масою до 35 кілограмів. Це можуть бути навісні заряди встановлені на верхній частині його корпусу. Його запас ходу сягає 10 кілометрів.
- У жовтні 2023 року стало відомо про те, що Україна масштабує виробництво бойових роботів Ratel S. Тоді він успішно пройшов випробування.
Федоров розповідав про дрони на тисячу кілометрів в Україні
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що Україна має моделі дронів, які можуть пролетіти понад 1 000 кілометрів. Посадовець зазначив, що у 2024 році вдалося у 10 разів наростити виробництво дронів порівняно з 2023 роком.
- Крім того, міністр впевнений, що розвиток безпілотних технологій визначить переможця у цій війні. Водночас він не може зараз сказати, хто попереду.
- Варто зазначити, що українські дрони добре появилися під час атаки 2 квітня на завод "Шахедів" у Росії. Це підприємство розташоване у Татарстані, що за тисячі кілометрів від кордону нашої держави.