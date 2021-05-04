"Нафтогаз" не зможе нормально працювати без наглядової ради, – Коболєв

Андрій Коболєв переконаний, що "Нафтогаз" не зможе працювати без наглядової ради. Водночас підприємець наголосив: справа не у складі уряду або конфлікті інтересів.

За словами Коболєва, у "Нафтогазу" є досить широкі повноваження. Водночас уряд, як акціонер, не зможе їх виконувати.

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Ексочільник "Нафтогазу" наголосив, що мовиться про великі угоди та необхідність узгоджувати інші важливі рішення. Коболєв переконаний: Кабмін не зможе у потрібний термін ухвалювати так багато рішень.

Просто з урахуванням кількості та складності цих рішень Кабмін буде безсилий це робити. Тому без наглядової ради компанія нормально працювати не зможе,

– наголосив Коболєв.

На думку підприємця, нинішній склад наглядової ради не заслужив на те, щоб його змінювали. Коболєв заявив, що ці люди – компетентні та професійні.

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