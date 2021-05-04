"Нафтогаз" не зможе нормально працювати без наглядової ради, – Коболєв

Андрій Коболєв переконаний, що "Нафтогаз" не зможе працювати без наглядової ради. Водночас підприємець наголосив: справа не у складі уряду або конфлікті інтересів.
Джерело:Інтерфакс-Україна
За словами Коболєва, у "Нафтогазу" є досить широкі повноваження. Водночас уряд, як акціонер, не зможе їх виконувати.
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Ексочільник "Нафтогазу" наголосив, що мовиться про великі угоди та необхідність узгоджувати інші важливі рішення. Коболєв переконаний: Кабмін не зможе у потрібний термін ухвалювати так багато рішень.
Просто з урахуванням кількості та складності цих рішень Кабмін буде безсилий це робити. Тому без наглядової ради компанія нормально працювати не зможе,
– наголосив Коболєв.
На думку підприємця, нинішній склад наглядової ради не заслужив на те, щоб його змінювали. Коболєв заявив, що ці люди – компетентні та професійні.
Зміни у "Нафтогазі": останні новини
- Андрія Коболєва Кабмін звільнив з посади глави "Нафтогазу" 28 квітня.
- Того ж дня новим очільником "Нафтогазу" призначили Юрія Вітренка.
- Члени наглядової ради "Нафтогазу" 30 квітня подали у відставку. Їхні повноваження припиняться вже 14 травня.
- Водночас Кабмін закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нової.