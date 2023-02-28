Робота наземної групи партизанів: чому в Мачулищах не міг працювати безпілотник

У Білорусі на військовому аеродромі Мачулищі 26 лютого лунали вибухи. Відомо, що в результаті був пошкоджений російський літак А-50 з модифікацією.

В ефірі 24 каналу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що цю добре підготовлену акцію зробили білоруські партизани.

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На його думку, вони вийшли на визначену дальність ураження та відпрацювали якимось із засобів – рівня приблизно схожого до Javelin, або Switchblade.

Це однозначно наземна операція. Наприклад, на аеродром безпілотник вийти не зміг би. Особливо аеродром в Мачулищах, який дійсно закритий системою ППО. Там стоїть С-400 "Тріумф”, що не пропустила б (безпілотник – 24 канал),

– пояснив Роман Світан.

Дивіться відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

"Саме тому однозначно це не безпілотник, а наземна група. Вона підійшла близько й поцілила конкретними засобами ураження, на які не змогла відреагувати система "Тріумф", – підсумував Світан.

Він додав, що по ураженню літака можна зробити висновок – вибух мав приблизно 3 – 5 кілограмів.

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