Партизани зафіксували "Панцир-С1" у Севастополі: інформація про ППО вже у військових

Українські сили продовжують роботу з ліквідації повітряної оборони окупантів у тимчасового окупованому Криму. Цього разу агенти "Атеш" передали до ЗСУ дані про прихований у Севастополі "Панцир-С1".

Росіяни намагаються протистояти партизанській діяльності у Криму, однак у них нічого не вийде. Українські очі розташовані всюди.

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Російський комплекс – наступний

Під час проведення розвідки у районі Зміїної гори у Севастополі, агенту руху "Атеш" вдалося зафіксувати ЗРГК "Панцир-С1". Окупанти використовують комплект для прикриття неба над окупованим півостровом.

Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх підрозділів від повітряних ударів. На жаль, наші агенти діють ефективно, і вжиті заходи окупантів будуть марні,

– зазначити у партизанському русі.

Партизани віднайшли російський ЗРПК у Севастополі / "Атеш"

Розташований об'єкт за такими координатами: 44.605626, 33.593327. Відповідну інформацію вже передали Збройним Силам України.

Агенти руху опору показали точні координати російської ППО / "Атеш"

Партизани працюють всюди