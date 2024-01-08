Партизани зафіксували "Панцир-С1" у Севастополі: інформація про ППО вже у військових
Джерело:"Атеш"
Українські сили продовжують роботу з ліквідації повітряної оборони окупантів у тимчасового окупованому Криму. Цього разу агенти "Атеш" передали до ЗСУ дані про прихований у Севастополі "Панцир-С1".
Росіяни намагаються протистояти партизанській діяльності у Криму, однак у них нічого не вийде. Українські очі розташовані всюди.
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Російський комплекс – наступний
Під час проведення розвідки у районі Зміїної гори у Севастополі, агенту руху "Атеш" вдалося зафіксувати ЗРГК "Панцир-С1". Окупанти використовують комплект для прикриття неба над окупованим півостровом.
Окупанти вживають активних заходів для забезпечення безпеки своїх підрозділів від повітряних ударів. На жаль, наші агенти діють ефективно, і вжиті заходи окупантів будуть марні,
– зазначити у партизанському русі.
Партизани віднайшли російський ЗРПК у Севастополі / "Атеш"
Розташований об'єкт за такими координатами: 44.605626, 33.593327. Відповідну інформацію вже передали Збройним Силам України.
Партизани працюють всюди
- Нещодавно "Атеш" проник на Мічурінський завод авіаційної та ракетної техніки в Росії. Агентам вдалося залучити до співпраці одного робітника установи. На заводі виробляють електроприлади для бойових літаків Су, а також безпілотників.
- Агенти руху опору передали Силам оборони України координати ППО біля Кримського мосту. Дані про декілька установок вже отримали українські захисники – скоро там може трохи "штормити".
- Агенти партизанського руху провели комплексну розвідку в Євпаторійському районі. Вони зафіксували низку військових об'єктів, а також встановили, що окупанти посилюють морську лінію оборони.