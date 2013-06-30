Роботаксі Tesla для обраних: як працює безпілотне таксі Маска і чому це ще не революція

Tesla запустила довгоочікуваний сервіс роботаксі – але замість тріумфального прориву світ побачив сирий продукт у режимі напівтесту. Уперше автономні Tesla вийшли на дороги Остіна 22 червня, проте доступ до сервісу отримали лише обрані інфлюенсери, а самі поїздки відбуваються з "монітором безпеки" на пасажирському сидінні. Натомість критичним журналістам у перші дні буквально закрили двері в машини – іще до того, як ті встигли поставити незручні запитання.

Перші дні запуску показали: поки що це не революція, а обмежена демоверсія. У соцмережах уже з’явилися свідчення про технічні збої, phantom braking, хаотичне маневрування – і все це при тому, що в Остіні поки курсує лише кілька десятків автівок. Влада США вже звернула увагу на порушення дорожніх правил з боку Tesla, тож не факт, що така модель запуску здатна переконати громадськість у безпечності нових технологій.

24 Канал підготував матеріал про перші враження від роботаксі на основі публікацій The Verge, Bloomberg та TechCrunch.

Роботаксі Tesla – поки що не для всіх і не зовсім безпілотне

У неділю, 22 червня, Tesla нарешті запустила те, про що говорила роками – свій перший роботаксі-сервіс. Місцем для дебюту стала столиця Техасу – Остін. І хоч запуск можна вважати історичним моментом для компанії Ілона Маска, насправді все виявилося не так футуристично, як це могло би звучати.

Передусім, сервіс не доступний широкому загалу. На старті поїздки можна здійснити лише за інвайтами, які отримали переважно лояльні до компанії інфлюенсери. Tesla також не уточнила, коли сервіс відкриють для звичайних користувачів.

Попри обіцянки Маска про "повністю безпілотні" автомобілі, всередині кожного роботаксі є співробітник Tesla – "монітор безпеки", який сидить на пасажирському місці попереду й може в будь-який момент зупинити машину. Це не зовсім звично для комерційного використання: зазвичай таке трапляється лише на етапі тестів.

Ще один нюанс – геозона. Tesla дозволяє роботаксі їздити лише в чітко окресленій частині Остіна. Авто не їздять шосе, уникають аеропортів, складних перехресть і поганої погоди. У деяких випадках компанія також застосовує "машини-переслідувачі" або операторів, які дистанційно втручаються у процес руху.

У рамках обмеженого запуску компанія використовує 10 – 20 Model Y із написом Robotaxi збоку. А от футуристичний Cybercab, який презентували торік, з’явиться не раніше 2026 року.

Запуск був доволі млявим. Станом на 13:00 22 червня за східним часом США (тобто вже кілька годин після старту) багато запрошених ще навіть не мали доступу до застосунку. Один із популярних фанів Tesla, Соєр Меррітт, жартома скаржився, що, чекаючи, побачив 30 машин конкурента – Waymo, перш ніж побачив хоч одне Tesla-роботаксі.

Цікаво! Замість журналістів у перші машини сіли YouTube-інфлюенсери, лояльні до компанії, – багато з них відкрито підтримують бачення Ілона Маска, пише The Verge. Ті ж, хто намагався поставити критичні запитання або просто підійти до користувачів на вулиці, стикалися з відвертим глузуванням у соцмережах. У дописах із запуску неодноразово з’являлася фраза: "Ми – тепер медіа".



На платформах X та YouTube запуск висвітлювався у стрімах, постах і реакціях вузького кола впливових "медійників Tesla". Їхній контент складався переважно з захоплення продуктом і недовіри до традиційних ЗМІ. Ті ж, хто критикував подачу – зокрема дослідники культури інтернету або журналісти-розслідувачі, – порівнювали це з "корпоративною пропагандою" та "ефектом луни". Автор книжки Ludicrous Ед Нідермайєр назвав впливових фанів Tesla своєрідним хором, який підсилює потрібний компанії наратив.

Це не перша така інформаційна стратегія Tesla. Компанія ще у 2020 році розпустила свою пресслужбу, відмовившись від комунікацій із критичними медіа. Відтоді Маск активно використовує Twitter/X, щоб комунікувати напряму з лояльною аудиторією. Для фанів така підтримка не безкорислива: вони отримують доступ до закритих заходів, бонуси, а іноді – і фінансові переваги через партнерські програми. Але експерти попереджають: модель "медіа всередині фан-клубу" може працювати тільки до того моменту, поки зовнішній світ не побачить більше реальних збоїв.

Пізніше Маск підтвердив, що запуск таки відбудеться в другій половині дня. Вартість поїздки – фіксована: 4,20 доларів. Сума не випадкова – Маск не вперше вживає цей числовий жарт, натякаючи на "420", культове число для прихильників марихуани.

Разом із запуском на сайті Tesla з’явилася нова сторінка сервісу: там є правила, інструкції та форма для підписки на оновлення про запуск у нових містах. Маск уже заявив, що "за кілька місяців" у дорозі буде до тисячі таких авто.

Після запуску користувачі почали публікувати перші відео поїздок: виклики машин, інтерфейс додатку, стартові екрани з улюбленими музичними застосунками – все виглядало спокійно й передбачувано. Хтось назвав сервіс як Uber, хтось – "полюванням на покемонів, але з автівками".

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У салоні пасажирів просили показати застосунок, щоби підтвердити особу. Самі монітори безпеки зазвичай мовчали – навіть коли до них зверталися. Усередині авто – знайомий за Tesla інтерфейс: на екрані – візуалізація дороги, кнопки на кшталт "зупинитись" чи "викликати підтримку". Підтримка відповідає не одразу – у стрімі одного з тестувальників оператор вийшов на зв’язок через дві хвилини після натискання кнопки. Щоправда, зв’язок був поганим.

Під час поїздок авто долали типові для міста ситуації: пішоходи, ремонтні ділянки, "лежачі поліцейські", розвороти. Швидкість – до 40 миль на годину. Більшість описували поїздку як "плавну", "нормальну", "приємну". Один з користувачів X визнав, що зміг змусити авто "заглючити" – і тоді довелося втручатися оператору, але інцидентом це не назвали.

Голова команди автопілоту Tesla Ашок Елусвамі поділився фото з "вечірки запуску" – у кімнаті десятки людей спостерігають за камерами десятків машин у режимі реального часу.

Що далі – поки відкрите питання. Маск планує запуск і в Каліфорнії, де правила набагато жорсткіші. При цьому він запевняє: рухатимуться обережно, але не виключає появу понад тисячі роботаксі вже за кілька місяців.

Важливо! У Tesla чергова гучна відставка – компанію залишив Омід Афшар, один із найближчих соратників Ілона Маска та керівник, який відповідав за продажі й виробництво в Північній Америці та Європі. Його ім’я зникло з внутрішнього довідника, а частина підлеглих уже перейшла під керівництво Тома Чжу – старшого віцепрезидента з автомобільного напряму. Причини звільнення наразі не оголошені, а сам Афшар та Tesla не коментують ситуацію.



Афшар приєднався до Tesla у 2017 році й був частиною вузького кола людей, що безпосередньо працюють із Маском. Сам він згадував, як під час "пекла запуску Model 3" вони працювали практично без вихідних. Він також курував будівництво гігафабрики в Остіні та активно підтримував останній запуск сервісу роботаксі, навіть публікував хвалебні дописи у соцмережах у день свого зникнення з компанії.

Відставка Афшара стала черговою в низці звільнень, які відбулися на тлі складного періоду для Tesla: продажі знижуються, акції впали на 19%, а компанія переорієнтовується на ШІ та автономний транспорт. Разом із ним нещодавно пішли й інші ключові фігури, зокрема інженер проєкту робота Optimus та директорка з персоналу для Північної Америки.

Поки Tesla починає, конкурент – Waymo – вже має понад 1 500 безпілотних машин, які курсують Сан-Франциско, Лос-Анджелесом, Фініксом і Остіном. До наступного року планують наростити парк до 2 000 авто та вийти на нові міста – Атланту, Маямі та Вашингтон.

Перші ляпи

Попри фанатичний ентузіазм інфлюенсерів, які першими отримали доступ до нової послуги, реальність виявилась куди менш бездоганною, пише The Verge. У соцмережах та на Reddit користувачі публікують все нові відео й історії – і от уже є невеличка добірка помилок, яких припустились роботаксі.

З незначного – авто не впізнало вантажівку UPS, яка здавала назад, і спробувало втиснутись у паркомісце. В іншому випадку – наїхало на бордюр. Але були й більш тривожні моменти: наприклад, Tesla ненадовго виїхала на зустрічну смугу або висадила пасажира просто посеред завантаженого перехрестя.

Окрема тема – phantom braking. Це коли авто раптово гальмує без очевидної причини: ні пішохода, ні перешкоди. Tesla вже давно відома своїм проблемним підходом до візуального сприйняття навколишнього середовища – її система повністю покладається на камери, й тінь або дорожня розмітка можуть викликати у неї тривогу. За перші дні зафіксовано щонайменше три випадки такого гальмування.

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Варто зауважити: про всі ці інциденти ми дізнаємося виключно завдяки самим користувачам, які документують свої поїздки й публікують їх у відкритому доступі. У Техасі, на відміну від деяких інших штатів, Tesla не зобов’язана звітувати про технічні збої чи проблеми з безпекою. Хоча нещодавно місцева влада затвердила нову систему дозволів для автономного транспорту, яка в теорії може ускладнити життя компанії – наприклад, передбачено можливість відкликання дозволу, якщо авто визнані потенційною загрозою.

На тлі скарг знайшлися й ті, хто залишився повністю задоволеним. Відомий теслист Соєр Меррітт, який за два дні здійснив 20 поїздок, стверджує: жодної аварійної ситуації, усе було "гладко й комфортно". Проте більшість відгуків, наприклад, на Reddit, зосереджуються не на технічній частині, а на застосунку: користувачі нарікають, що неможливо точно вказати точку посадки чи місце висадки — жодної корекції маршруту немає.

І це лише перші дні обмеженого тесту: поки що в Остіні курсує лише 10 – 20 машин. Маск, утім, не планує зупинятися – каже, що вже за кілька місяців таких авто буде тисячі, а до кінця наступного року – мільйон. Якщо такі мікроінциденти трапляються вже зараз, то уявити масштаб можливих проблем у майбутньому – неважко.

Tesla і американські регулятори: непрості стосунки

Цікаво, що компанія Маска вже вляпалася у перші регуляторні неприємності, пише Bloomberg. Американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) звернулася до Tesla після того, як у соцмережах почали з’являтися відео з явними порушеннями правил дорожнього руху з боку автономних автівок.

І хоча сервіс працює в обмеженому форматі – лише для запрошених користувачів, з обов’язковою присутністю "монітора безпеки" на пасажирському сидінні, відео з дороги демонструють, що проблем у цих поїздках вистачає.

Одне з відео, зняте з заднього сидіння, показує, як кермо Tesla починає смикатися – навігація, здається, не може обрати маршрут. Після короткого моменту дезорієнтації авто таки знаходить дорогу, але при цьому заїжджає на зустрічну смугу, нехай і без наслідків – руху назустріч не було.

Інший епізод, який швидко став вірусним, показує, як роботаксі кілька разів гальмує, проїжджаючи повз поліцейські машини. Сцена більше нагадує поведінку наляканого тінейджера з косяком у кишені, ніж передову автономну технологію.

У коментарі TechCrunch регулятор підтвердив, що знає про інциденти й уже контактує з Tesla:

NHTSA збирає додаткову інформацію. Після оцінки ситуації ми ухвалимо всі необхідні дії для захисту безпеки на дорогах.

У відомстві нагадують, що нові технології не проходять попереднє затвердження: кожен виробник самостійно підтверджує, що його авто відповідають встановленим стандартам. А вже потім, у разі проблем, NHTSA має право розпочати розслідування.

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Це далеко не перший випадок, коли агентство придивляється до автопілоту Tesla. Минулого місяця, за даними Electrek, NHTSA вже занепокоїлась тим, що компанія може використовувати проблемну функцію Full Self-Driving – повний автопілот (в Китаї її навіть змусили перейменувати на "Інтелектуальний асистований рух", бо жодної повної автономії вона не забезпечує) – у комерційних поїздках роботаксі. Тоді Tesla, вочевидь, змогла тимчасово переконати регулятора, що все під контролем – але реальний запуск у Остіні почав руйнувати цей образ буквально з першого дня.

Усе це відбувається на тлі змін у політичному бекграунді Ілона Маска. Якщо ще місяць тому його близькість до Дональда Трампа дозволяла йому почуватися більш упевнено в стосунках із федеральними регуляторами, то тепер – після публічного розриву – ситуація може змінитися на протилежну. І деякі лояльні до Трампа чиновники, навпаки, можуть почати тиснути на Tesla.