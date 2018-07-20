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Телеканал новин 24 Новини Штучний інтелект

Роботи можуть піддаватися расовій дискримінації

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Роботи можуть піддаватися расовій дискримінації
Роботи можуть піддаватися расовій дискримінації / Кадр з фільму "Робот Чаппі"

Міжнародна група вчених вияснила, що людиноподібні роботи схильні до расової дискримінації. Дослідники провели експеримент, в ході якого виявили, що добровольці швидше вистрілять в темного озброєного робота.

Про це повідомляє ACM.

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У новій роботі вчені під керівництвом Крістофа Бартнека з Кентерберійського університету вирішили перевірити, чи поширюється на роботів "расова" дискримінація, а точніше – дискримінація за кольором корпусу.

Для цього вчені провели експеримент, в якому взяли участь 163 американця різних расових приналежностей. До початку експерименту їх просили заповнити опитування на тему того, як вони ставляться до представників тієї чи іншої раси, чи дотримуються поширених стереотипів щодо кожної з них і чи існують у них особисті стереотипи. Потім учасникам показали фотографії роботів Nao, розфарбованих в тілесний колір, і попросили оцінити, якщо можливо, їх расу. Серед усіх учасників лише 11% не змогли оцінити расову приналежність робота.

via GIPHY

Під час самого експерименту учасникам показували фотографії людей із різним кольором шкіри та роботів (світлого і темного тілесного кольору), які тримають різні предмети (банку газованої води, мобільний телефон або пістолет) і просили якомога швидше вирішити, чи будуть вони по ним стріляти. Вчені хотіли перевірити, чи працює в відношенні роботів упередженість до вибору жертв – цим поняттям зазвичай описують тенденцію поліцейських стріляти по темношкірих правопорушниках.

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Результати опитування експерименту показали, що рішення учасників про постріл залежить від раси людини або робота, зображеного на фотографії, і предмета, який він тримає. Добровольці швидше відмовлялися стріляти, якщо перед ними був білий неозброєний агент, і швидше вирішували стріляти, якщо людина або робот був темношкірим і тримав в руці зброю.

Автори роботи дійшли висновку, що люди не тільки виділяють расу у людиноподібних роботів, але і дискримінують їх на її основі. Проведене дослідження, таким чином, піднімає важливе питання ставлення людей до машин.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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