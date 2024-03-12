Виснажені та розбиті: у ЗСУ сказали, чи росіяни нарощують сили в районі Роботиного

Російські військові продовжують штурми на Запорізькому напрямку. Зокрема, вони хочуть захопити Роботинський виступ, який ще торік деокупували українські захисники.

Їхнє угруповання на цьому напрямку залишається сталим. Оскільки чимало російських окупантів поранено на полі бою їх замінюють новими. Детальніше про це 24 Каналу розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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Як росіяни діють в районі Роботиного

Нещодавно з'явилася інформація, що окупанти збільшують резерви поблизу Токмака та Мелітополя для того, щоб посилити атаки в районі виступу Роботине – Вербове.

Вороже угруповання залишається на тому ж рівні. Ворог при цьому проводить ротацію і замінює виснажені частини та знищені підрозділи новими. Їх переводять з резерву на підсилення. Але вони не додаються до наявних, ударне угруповання не збільшується. Це радше спроба підтримати боєздатність одного угруповання, чисельністю близько 50 тисяч осіб, на тому ж рівні,

– пояснив Дмитро Лиховій.

Очевидно, росіяни мали політичне завдання до 8 – 9 березня захопити Роботинський виступ з принципу. Адже це територія, яку українські військові деокупували торік.

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"Тактика полягала в комбінуванні різних способів. Великими колонами бронетехніки з застосуванням великих і малих піхотних груп атакували з різних боків Роботинський виступ. Були також штурми з квадроциклами вже після того, як ми винищили значну частину їхньої бронетехніки. Але ці наступи переважно не мали успіху",– зазначив Лиховій.

Принципово становище в районі Роботинського виступу не змінилося. Росіяни там виснажені, а тому просто змушені проводити ротацію, зокрема відтягувати нові сили з інших напрямків.

"Загалом там немає великого угруповання, яке могло б, наприклад, захопити цей виступ і прорватися ближче до Оріхового, а тим паче – далі. Тому що в росіян резерви, хоч і великі, але теж не безмежні", – підсумував Лиховій.

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