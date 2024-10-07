У "Повернись живим" показали, як Patriot працює по ворожих цілях

Благодійний фонд "Повернись живим" показав кадри роботи Patriot по російських цілях. На відео видно, як техніка потужно летить нищити ворога.

У фонді "Повернись живим" зауважили, що саме зенітний ракетний комплекс MIM-104 Patriot може знищувати російські балістичні ракети "Кинджал", якими Росія вранці 7 жовтня била по Україні.

Дивіться також До України з Румунії прибула система Patriot

Який вигляд має робота Patriot

Аеробалістичні ракети "Кинджал" зі швидкістю на маршруті понад 10 000 кілометрів за годину може знищити, зокрема, MIM-104 Patriot, чию роботу ви бачите на відео,

– заявили у фонді.

Там також зауважили, що вони разом з "Новою поштою" збирають для Повітряних сил ЗСУ 300 мільйонів гривень, які допоможуть захистити тих, хто захищає нас.

Як працює Patriot по ворожих цілях: дивіться відео

До речі, у фонді написали також, що наші військові вранці та вночі проти 7 жовтня збили у небі над Україною:

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" на Київщині;

32 ворожих ударних безпілотники у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зауважте Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо

Наші військові заявили, що, на жаль, один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.