Родичі полонених розповіли, що бранців може бути у десятки разів більше

У столиці України на Майдані Незалежності розпочався марш "Свободу захисникам України". Основна вимога учасників маршу – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Вікторія Кутьїна.

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Навіть родичі не можуть сказати, який за рахунком це марш, адже вже більше ніж три роки вони збираються разом. Вже навіть один одному стали, як рідні. Щодо кількості полонених також цифри різняться. СБУ називає 113, проте родичі впевнені, що їх в два рази, а то може й у десятки разів більше. Тут зібралося чимало дружин, батьків, взагалі родичів і небайдужих людей. Всі вони тримають у руках світлини.

Безвісти зниклих їх там більше 400. І при тому, що от ми рахуємо 113. Та сторона на останньому Мінську в середу підтвердила 14 тільки. Тобто я не впевнена навіть, що там підтверджують мого Пантюшенка Богдана, мого чоловіка,

– розповіла дружина полоненого Богдана Пантюшенка.

Чоловік Вікторії у полоні вже 1215 днів. Це, мабуть, одна з найбільших цифр. Він потрапив у полон ще у 2014 році, одним із перших, до донських казаків. Зараз дружина навіть не має з ним можливості поспілкуватися. Останній лист, який вона йому написала, це було 7 лютого. Проте зараз ніякої інформації про нього немає, тому вона навіть не знає, як він себе почуває. І не тільки вона, а й дуже багато матерів та дружин не знають, як і де зараз перебувають їхні родичі. Нещодавно вони їздили до євродепутатів, до Європарламенту, останні пообіцяли чинити тиск на Кремль.