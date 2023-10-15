У Великій Британії подружжя зібрало мільйон гривень для українців за допомогою розкладного столу

Уродженець України та уродженка Латвії проживають у Великої Британії та активно підтримують нашу державу. Подружжя закликає усіх, хто живе за кордоном, підтримувати нашу країну у її протистоянні російській агресії.

Михайло та Карина Фірман проживають у Бірмінгемі. Вони щосуботи проводять мітинг на підтримку України.

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Як подружжя допомагає Україні

Подружжя на початку свого активного волонтерства мало лише розкладний стіл та динамік. Фірмани вийшли з ними на вулицю та стали проводити мітинги. Вони їх починають з сигналів повітряної тривоги та хвилини мовчання.

Згодом Михайло та Карина надрукували борди та взяти кредит, щоб купити велику колонку. Також вони створили у Фейсбуці спільноту для українців, що живуть у Бірмінгемі. У 2022 році на День Незалежності України мітинг відвідали 600 – 700 людей. На річницю повномасштабної російсько-української війни родина провела спеціальний захід, на який прийшло 200 людей.

Фірмани збирають донати для України та нагадують жителям Великої Британії, що повномасштабна агресія Росії проти нашої держави триває. Вони вже провели 100 мітингів та загалом зібрали 23 500 фунтів стерлінгів (1 128 000 гривень). Гроші йдуть у Фонд Сергія Притули. Частина коштів передається 81-й окремій аеромобільній бригаді у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У Великій Британії подружжя збирає гроші для України / Фото Михайла Фірмана



, Михайло Фірман народився на Тернопільщині, а Карина – у столиці Латвії. Жінка у 2012 році переїхала до Великої Британії. Там вона познайомилася з Михайлом. У подружжя є троє дітей: 6-річний Річард, 9-річна Вікторія та 13-річна Аріна. Карина комбінує своє навчання з вихованням дітей, а Михайло викладає будівництво.

Як кажуть самі Фірмани, вони хочуть, щоб всі в Україні, зокрема військові, відчували підтримку з-за кордону. Також родина хоче, щоб українці знали, що ця сім'я в Бірмінгемі намагається робити все можливе й неможливе, щоб наблизити нашу спільну перемогу.

Родина Фірманів / Фото Михайла Фірмана



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