Родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації, – Генштаб

Станом на 1 травня 2022 року у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Росія

в Придністров'ї на травневі свята. На користь цього свідчать матеріали газети, яка датована 2 травням, у якій повідомили про теракти з великою кількістю жертв.