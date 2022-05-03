Родини офіцерів російських військ у Придністров'ї готують до евакуації, – Генштаб
3 травня 2022 , 22:45Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Придністровському регіоні сусідньої Молдови ситуація, на жаль, залишається складною. Це навіть торкнулося рідних російських військових, які там перебувають.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи оперативної групи російських військ перебуває там у повній бойовій готовності.
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Ситуація у Придністров'ї
Водночас збройні формування на території Придністровського району Молдови наразі функціонують у посиленому режимі. У результаті там почали навіть проводити підготовку до евакуації сімей російських військових.
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