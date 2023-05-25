Приїхали перед війною: у Львові виявили родину росіян-нелегалів

У Львові знайшли росіян, які прибули в Україну за місяць до початку війни. Сім'я не покидала територію нашої держави, тому перевищила дозволений термін перебування.

Про причини свого переїзду порушники не розповіли. Мігрантів притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 203. Їх примусово повернуть до Росії.

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Орендодавця теж покарали

Людину, яка надавала іноземцям житло, також притягнули до адмінвідповідальності за статтею 206. Мовиться про порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла.

Правоохоронці розповіли, що заходи з виявлення порушників міграційного законодавства здійснювали працівники відділу міграційного контролю.



У Львові знайшли родину нелегалів-росіян / Фото Міграційної служби

СБУ викрила компанію з Волині

Нещодавно на Заході України стався ще один випадок. На Волині СБУ викрила компанію на постачанні до Росії компонентів для виробництва підводних човнів.

Там виготовляли високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів. Рідкісні компоненти компанія продавала до Росії через афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР".

Від початку повномасштабного вторгнення ділки "експортували" майже 200 тисяч одиниць запчастин. СБУ знайшли докази, що компанія вела бізнес з Росією. Тож за фактом відкрили кримінальну справу.