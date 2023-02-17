Пельмені, замість "Лади": як родині загиблого окупанта віддячили за участь у війні в Україні

17 лютого у російській Туві святкують Новий рік за місячним календарем "Шагаа". З цього приводу місцеві чиновники вирішили зробити цікавий подарунок родині загиблого окупанта.

За інформацією російських ЗМІ, родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. Відомо, що сім'я загарбника проживає в селі Алдан-Маадир, передає 24 Канал.

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Родина згодом отримає ще один такий подарунок

Як зазначають, Валентина Ондар, яка стала власницею принизливого подарунка, – мати трьох синів. Її молодший син "героїчно загинув" на війні в Україні, вбиваючи українців у Лисичанську.

Сім'я загиблого окупанта "радіє" подарунку / Фото Історико-краєзнавча філія в селі Алдан-Маадир

Однак варто додати, що на війні в Україні перебуває і другий син Валентини. Тож згодом родина Ондар зможе отримати ще пачку ласощів від місцевих чиновників.

Пельмені сім'ї загиблого мобілізованого дали у межах акції "Ліпи добро".

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