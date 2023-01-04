Відправив Макрону уламок із п'ятої точки: Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції

Не так давно мережа активно обговорювала "пожежу" філейної частини Рогозіна. Тепер же стало відомо, що уламок не лише видалили з його сідала, а й надіслали Макрону.

Іноді вкрай складно зрозуміти росіян, тож 24 Канал навіть не намагатиметься. А лише констатує той факт, що Рогозін чомусь вирішив поскаржитися Макрону на посягання на його п'яту точку у Донецьку. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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Погрозив Макрону відповідальністю

Отже, Рогозін вирішив надіслати листа-погрозу послу Франції в Росії. Через нього він вирішив передати послання Еммануелю Макрону. Розповідаємо, чому саме йому.



Лист надіслали послу Франції у Росії / Фото з росЗМІ

Як з'ясувалося, у конверті він додав уламок снаряда, який витягнули з Рогозіна. Якби його випустили з HIMARS, то навряд чи він міг цю кляузу надіслати. Натомість мовиться про елемент снаряда, випущеного з французької гаубиці Caesar.



У нього поклали уламок снаряда, який витягнули з Рогозіна / Фото росЗМІ

Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі,

– погрозив Рогозін.



Рогозін погрожує Макрону відповідальністю за "злочини" / Фото росЗМІ

Дивно, що Рогозін рахунок за хірургічне втручання не виставив Макронові. Та й узагалі не оголосив війну проти Франції за посягання на його зад. Направду дуже дивний чоловік. Особливо у світлі того, що свій день народження він вирішив відзначити у Донецьку.

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