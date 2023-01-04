Відправив Макрону уламок із п'ятої точки: Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції
Не так давно мережа активно обговорювала "пожежу" філейної частини Рогозіна. Тепер же стало відомо, що уламок не лише видалили з його сідала, а й надіслали Макрону.
Іноді вкрай складно зрозуміти росіян, тож 24 Канал навіть не намагатиметься. А лише констатує той факт, що Рогозін чомусь вирішив поскаржитися Макрону на посягання на його п'яту точку у Донецьку. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
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Погрозив Макрону відповідальністю
Отже, Рогозін вирішив надіслати листа-погрозу послу Франції в Росії. Через нього він вирішив передати послання Еммануелю Макрону. Розповідаємо, чому саме йому.
Лист надіслали послу Франції у Росії / Фото з росЗМІ
Як з'ясувалося, у конверті він додав уламок снаряда, який витягнули з Рогозіна. Якби його випустили з HIMARS, то навряд чи він міг цю кляузу надіслати. Натомість мовиться про елемент снаряда, випущеного з французької гаубиці Caesar.
У нього поклали уламок снаряда, який витягнули з Рогозіна / Фото росЗМІ
Уламок, вирізаний хірургами з мого хребта, прошу передати Еммануелю Макрону. І ще скажіть йому, що ніхто не уникне відповідальності за воєнні злочини Франції, США, Великобританії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі,
– погрозив Рогозін.
Рогозін погрожує Макрону відповідальністю за "злочини" / Фото росЗМІ
Дивно, що Рогозін рахунок за хірургічне втручання не виставив Макронові. Та й узагалі не оголосив війну проти Франції за посягання на його зад. Направду дуже дивний чоловік. Особливо у світлі того, що свій день народження він вирішив відзначити у Донецьку.
Що відомо про атаку на сідало Рогозіна
- Нагадаємо, що сталася вона 21 грудня 2022 року. Ресторан "Шеш-Беш" у Донецьку обстріляли. Якогось лиха у цей момент колишній глава "Роскосмосу" Рогозін святкував день народження. Знову ж таки, якогось дива він залишився живим.
- Невдовзі Рогозін прокоментував ситуацію. Він заявив, що у цьому готелі проживав упродовж останніх місяців. А в кафе, де йому й підірвало гепу, у нього була робоча зустріч. Зауважимо, що під час цієї "зустрічі" поранень зазнала і дружина ексглави "Роскосмосу".
- Цікаво, що медики пророкували серйозні проблеми зі здоров'ям для Рогозіна. Ба більше, ходили чутки, що з нього не зможуть витягнути той злощасний уламок.
- Водночас окупанти спробували зробити все можливе. Навіть транспортували його до Москви, щоб впоратися з цією непростою задачею. Як бачимо, таки впоралися.