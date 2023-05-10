Є великі проблеми на фронті, – Рогозін принизив Росію через салют у Москві на 9 травня

У Москві 9 травня запустили яскраві феєрверки на честь так званого свята. Це вже встиг розкритикувати ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Він дорікнув "другій армії світу" за так звані "досягнення" на фронті в Україні. Про це Рогозін написав у своїй соцмережі, інформує 24 Канал.

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Він нагадав російським солдатам, що вони не змогли взяти Донбас, зокрема й Бахмут. До речі, це місто загарбники планували захопити до 9 травня, але, як завжди, в них нічого не вийшло.

Вчора, кажуть, у Москві салют був. Що, Бахмут взяли, звільнили Донбас? Київ капітулював?

– написав Рогозін.

До того ж ексглава "Роскосмосу" наголосив, що в окупантів є шалені проблеми на фронті. Також він закликав зосередитися на війні.

"А, це, виявляється, на честь минулих перемог СРСР... Мені здається, колегам у Москві треба зосередитися на проблемах поточної війни і нашого фронту. А вони є і дуже великі", – додав Рогозін.

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