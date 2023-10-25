Рогозін нібито пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою: що відповіли в ГУР і РНБО

У ЗМІ з'явилася стаття про те, що Росія розглядає сценарій атаки по Україні космічною ракетою. У ГУР не стали виключати правдивість цієї інформації, а Данілов вказав на російський провал у космічній сфері.

Нещодавно у німецькому виданні Bild з'явилася стаття про те, що російський урядовець і колишній глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін виступив із пропозицією вдарити по великому місту України космічною ракетою.

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Про план повідомили Путіну

До журналістів потрапили записи розмов Рогозіна та Дмитра Баранова – гендиректора ракетно-космічного центру "Прогрес". З розмов окупантів випливає, що вони ще на початку 2023 року розглядали варіант запуску космічної ракети по Україні з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту. Водночас вони побоювалися, що частини ракети впадуть на територію Росії, оскільки похибка при ударі може становити від 50 до 100 кілометрів. Відомо, що 16 січня про цей план повідомили Путіну, як він на нього відреагував – невідомо.

Як відреагували в Україні

В українській розвідці відмовилися спростовувати або підтверджувати інформацію з Bild. Представник ГУР Андрій Юсов назвав Рогозіна "російським нацистом, схибленим імперськими ідеями". Втім, розвідник не став виключати ймовірність того, що така розмова між колишнім главою Роскосмосу та гендиректором "Прогресу" справді могла відбутися.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов скептично оцінив "космічний" план колишнього глави Роскомосу, який, вочевидь, придумав його тоді, коли отримав осколком у сідницю.

Хай вони спочатку космос опанують. Ми сьогодні бачимо, що країни вже перегнали Росію. Росія не здатна займатися космічною програмою,

– наголосив Данілов, пригадавши невдалий запуск місячної станції "Луна-25".

За словами посадовця, "деградаційні проблеми на території Росії набирають потихеньку обертів", "фрагментація країни-агресорки неминуча".

Їхні мрії вдарити по наших енергетичних об'єктах… Ну, ми вже лякані. Ми пережили складну зиму. Ця зима буде так само складною. Але я впевнений, що ми її переживемо. Наші партнери нам максимально допомагають. Президент кожного дня займається питанням постачання ППО,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов також повідомив, що українців чекають хороші новини, пов'язані з посиленням ППО й не тільки.